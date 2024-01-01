إصابة 11 جنديا إسرائيليا في معركة بشمال غزة

إصابة 11 جنديا إسرائيليا في معركة بشمال غزة
التاريخ
1/1/2024 2:26:10 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ذكرت صحيفة هآرتس نقلا عن مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 11 جنديا -جراح اثنين منهم خطيرة- أصيبوا في معركة قُتل فيها جندي شمال غزة اليوم الاثنين.-(وكالات)
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