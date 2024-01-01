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إصلاح المؤسسات المستقلة

1/1/2024 2:26:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

الجميع يعلم أن المؤسسات المستقلة كانت أحد عناوين الخلل المالي في الموازنات العامة للمملكة على مدى العقدين الماضيين، وتسببت في نمو الإنفاق العام بشكل متزايد، وأدت إلى ضغوط على المالية العامة للدولة، وساهمت سلبًا في نمو عجزها المالي.
والكل يعلم أيضًا أن أداء المؤسسات أو الوحدات المالية المستقلة متباين من مؤسسة لأخرى، حتى في الأهمية كذلك، فهناك مؤسسات لا يمكن الاستغناء عنها، ونعتبرها أمرا مفصليا واستراتيجياً للدولة واقتصادها كالبنك المركزي على سبيل المثال لا الحصر، وهناك وحدات مستقلة لها دور مالي كبير من حجم التوريدات المالية للخزينة كهيئة تنظيم قطاع الاتصالات التي ناهزت فوائضها المالية بأكثر من 250 مليون دينار في بعض السنوات.
لكن في المقابل، هناك الكثير من تلك المؤسسات المستقلة التي أُنشئت خلال العقدين الماضيين، والتي كانت شكلاً من أشكال العبث الاقتصادي، فقد تشابهت في أهدافها التأسيسية مع الوزارات التي تتبع لها من الناحية الشكلية والإدارية، بحيث ولدت ضغوطًا مالية جديدة على الخزينة نتيجة إنفاقها المتزايد، علمًا بأن أعمالها وأهدافها هي ذات الأعمال التي كانت تقوم بها الوزارات، وكل ما حدث هو انتزاع تلك الأهداف من أقسامها إلى وحدات مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وبموجب إطار تشريعي يحميها من أي تدخلات مباشرة من الوزارات التي كانت تقوم بأعمالها في السابق، بحيث أصبحت هذه الوحدات هيئات مستقلة بكل ما في الكلمة من معنى.
لكن للأسف، هذا الاستقلال المالي والإداري الذي منح لتلك المؤسسات بموجب القوانين، وبعد سنين من تجربة عمل تلك الهيئات، تحول إلى استقلال مالي في الانفاق فقط، في حين تحملت الخزينة عجزها المالي، بمعنى آخر، تحولت تلك المؤسسات إلى هيئات مالية تنفق كما تشاء، في حين تلقي بمسؤولية العجز على موازنات الخزينة العامة التي تتحمل إدارة مشهدها بشكل عام، علمًا بأن أساس تكوين تلك المؤسسات حسب القانون هو أن تكون هيئات تتمتع بالاستقلال المالي والإداري كاملاً، وتتحمل هي وحدها مسؤولية ذلك، لا أن تتحمل مسؤولية الإنفاق، في حين تتحمل الموازنة والخزينة مسؤولية عجزها المالي.
مشهد بعض المؤسسات المستقلة مؤسف للغاية، فلا هي تقوم بأعمالها بالشكل المطلوب، ولا هي تتحمل مسؤوليتها المالية كاملة، وباتت عبئًا على الاقتصاد الوطني ليس فقط من الناحية المالية، بل أيضًا من الناحية الإدارية والتوظيفية، حيث باتت مرتعًا لما يسمى بالبطالة المقنعة، وخروجها كذلك على سلطة الوزارات الأساسية وفق القانون.
أخيرًا، يجب على الجميع أن يتذكر أن وجود بعض المؤسسات كما قلنا سابقًا أساسي في الإدارة العامة للدولة، وبعضها طارئ وبات عبئًا ثقيلًا ماليًا وإداريًا على الخزينة، فبعد أن كان عددها 35 مؤسسة في عام 2002 تحقق فوائض مالية قدرت بحوالي 126 مليون دينار تورد للخزينة سنويًا، بات عددها 65 في عام 2015 تحقق عجزًا ماليًا يفوق نصف مليار دينار.
واليوم، بعد كل عمليات الدمج التي تمت في السنوات القليلة الماضية، نجد أن عددها وصل إلى 25 مؤسسة، لكن بعجز تجاوز الـ800 مليون دينار، مما يلقي بتساؤلات مشروعة حول حقيقة عمليات الدمج التي حدثت فيما إذا كان الدمج حقيقيا أم أنه كان دمجا ما بين لافتات تلك الهيئات.

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