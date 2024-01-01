Tuesday, 02 January 2024 12:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عام يُغاث فيه الغزيون

1/1/2024 2:26:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بينما استقبل العالم أجمع، أمس، عامًا جديدًا، كان الأهل في قطاع غزة يتعرضون، ولليوم السابع والثمانين، بشكل متواصل، لمحرقة لم يشهد لها التاريخ مثيلًا، على يد قوات الاحتلال الصهيوني، أتت على كل ما هو حيّ في تلك البقعة.
بعد تلك الأيام، الحُبلى بالمجازر والإبادات، إذ لم توفر آلة القتل الإسرائيلي طفلًا أو امرأة أو شيخًا كبيرًا أو مريضًا، أو مستشفى أو مركزا صحيا، أو دور عبادة، ولا منزلا سكنيا، ولا حتى أرضًا، أكانت خضراء نافعة أم جرداء يابسة.. بعد كل ذلك يخرج وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، غضبان أسفًا جراء استهداف روسيا للمدنيين في أوكرانيا.
إننا كعرب ومسلمين، نحزن ولا نريد الحروب، ولا قتل المدنيين ولا النساء ولا الأطفال، ونؤمن بالسلام إيمانًا كاملًا، على عكس الغرب، الذي يدعي التحضر والحفاظ على حقوق الإنسان، فها هو اليهودي الوزير بلينكن، لم يرمش له جفن، لاستهداف آلة البطش الصهيوني خلال 87 يومًا، فقط، لنحو 22 ألف فلسطيني، جُلهم من الأطفال والنساء، قتلوا بدم بارد.
بلينكن يتباكى، كذبًا وزورًا، على استهداف مدنيين في بلاد الغرب، لكنه لا يُقيم وزنًا، ولم يُصبه أرق، لذبح حوالي 11 فلسطينيًا، كل ساعة، خطؤهم الوحيد أنهم ينادون بتحرير وطنهم من مغتصبين صهاينة، أفضل ما يوصفون به أنهم عبارة عن عصابات، لا تكترث بشرائع سماوية، ولا قوانين وأعراف ومواثيق دولية.
الفلسطينيون في غزة، استقبلوا عامهم الجديد بتلك الأرقام الخطيرة من القتل والتدمير، فضلًا عن أن هُناك 27.3 فلسطيني يتعرض كل ساعة، لإصابات مختلفة في الجسد، بعضها يُلزمه الفراش طوال ما تبقى له من أيام في هذه الحياة الدنيا، الظالم أهلها.
يبدو أن الغرب المُتحضر، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، وأداته القذرة (الاحتلال الإسرائيلي)، ما يزال مقتنعًا، لا بل ومتيقنًا، بأن هناك رضعا وأطفالا ونساء وشيوخا في فلسطين، مُحرم عليهم العيش في وطنهم، لا بل في أي مكان آخر بالعالم.. الأمر الذي يدل على أنهم كلهم، وبلا اسثتناء، جزارون، ينظرون إلينا وكأننا ((حيوانات)) أو ((حشرات))، لا تستحق العيش، إلا لبعض الوقت.
كل شعوب العالم الحُر، الحيّة، ذات الضمائر، تتأمل وتُمني النفس بأن يكون 2024 عاما يُغاث فيه الغزيون، ويكون بداية الطريق لإزالة الظلم عنهم، وتكون عملية ((طوفان الأقصى)) لبنة أولى وأساسية في استرداد الحقوق، ورحيل الاحتلال، أو على الأقل النظر بكل جدية للقضية الفلسطينية برمتها، فحتمًا كما قيل من قبل كثير من المُحللين والخبراء الإستراتيجيين، بأن ما بعد 7 أكتوبر لن يكون، بأي حال من الأحوال، كما قبله.

MENAFN01012024000072011014ID1107674345

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث