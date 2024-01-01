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تساؤلات خطيرة لا يجيب عنها أحد

1/1/2024 2:26:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تتنزل التساؤلات حول المعسكر الإيراني ومناطق نفوذه، وهذه تساؤلات بحاجة إلى إجابات عميقة، حتى لا نتورط في الاتهام، بسبب أي موقف مسبق، ونترك لكل خبير مساحته للتحليل.
الاشتباكات على خلفية غزة من جانب المعسكر الإيراني، تتبلور عبر عدة محاور؛ الأول اشتباكات جنوب لبنان التي تتصاعد يوميا مع جيش الاحتلال، حيث يتبادل حزب الله وإسرائيل التهديدات، إضافة لوجود فصائل فلسطينية تعمل في مناطق جنوب لبنان، ومن خلال قصف قواعد أميركية في العراق وسورية، وهي مساحات باتت إيرانية، ومن خلال جبهة البحر الأحمر وبحر العرب وما تتعرض له السفن المتوجهة إلى الاحتلال، أو دول ثانية، مرورا بالتقييمات التي تتعلق بالملاحة، والنفط، وحتى التأثيرات الأمنية والاقتصادية على قناة السويس.
عدد الجبهات هنا، ليس واحدا، بل تعددت الجبهات وأغلبها على صلة بإيران، لكن درجة الاشتباك وحدته، ما يزال خاضعا للسيطرة والادارة، ولم ينفلت لدرجة نشوب حرب مفتوحة.
التساؤلات هنا تتعلق بالأمّ الحاضنة لكل هذه التنظيمات، أي إيران، وعلى أي أساس تدير موقفها العميق مما يجري في فلسطين، ودعونا نسأل بشكل محدد دون أي اتهام مسبق.. هل تأتي الإدارة الإيرانية لكل هذه الجبهات بهدف محاربة إسرائيل ودعم الفلسطينيين، وتخويف إسرائيل والدول التي تحميها، من أجل وقف الحرب، ونصرة الفلسطينيين، أم أنها تأتي بهدف إخافة المعسكر الإسرائيلي الأميركي، وتذكيره بمساحات نفوذ إيران وقوتها، وقدرتها على تهديد كل المصالح الأميركية والإسرائيلية، استباقا لأي ضربة أميركية إسرائيلية غربية واسعة ضد إيران، أو لبنان، وفي سياق دفع إسرائيل وأميركا، نحو تسوية سرية تنقلب إلى علنية على خلفية الملف النووي، وقضايا ثانية تخص إيران، بحيث تحدث هذه التسوية على انقاض الفلسطينيين، وتوظيفا لورقتهم، في صراع المصالح والنفوذ في المنطقة.
التساؤلات هنا قد لا ترضي أنصار المعسكر الإيراني، لأنهم سيعتبرونها محملة بالغمز واللمز، وكأننا نقول إن كل مشاركات المعسكر الإيراني عبر مساحاته محاولة ضمنية أيضا لرفع شعبية هذا المعسكر في أوساط العرب، والمسلمين السنّة، والفلسطينيين، ومن يؤيد إيران في المنطقة، ومحاولة أيضا لدرء الاتهامات بعدم تدخل المعسكر الإيراني لصالح الفلسطينيين، وبيعهم للشعارات فوق رؤوس أهل المنطقة، دون أي تدخل حاسم لصالح فلسطين، إضافة إلى تحقيق نتائج مباشرة للمصالح الإيرانية ذكرتها في مطلع المقالة، بخصوص عقد صفقة أوسع.
في كل الأحوال سوف ينقسم الناس والخبراء والمختصون حول هذه التساؤلات، لكن بالتأكيد ستتم الإجابة عنها خلال الفترة المقبلة، من خلال الواقع السياسي، والعسكري، ويكفي هنا أن نشير إلى مكالمة وزير الخارجية البريطاني، مع وزير الخارجية الإيراني، الذي طلب فيه من الإيرانيين ممارسة مسؤوليتهم ومنع ضربات الحوثيين في البحر الأحمر، والمداخلة البريطانية هنا تعترف بكون جبهة اليمن إيرانية الإدارة، لكن هكذا مكالمة تفتح الباب لطلب مساعدة الإيرانيين في تهدئة المنطقة، وهذا يعني نهاية المطاف الإقرار بضرورة الوصول إلى تسوية أو صفقة مع الإيرانيين ما داموا يمتلكون كل هذه المساحات المؤثرة التي تلقي بخطورتها على إسرائيل، وعلى مصالح الغرب، وهكذا مساعدة لن يقدمها الإيرانيون دون ثمن على مستوى المشروع الإيراني، ومصالح إيران في المنطقة، وترسيمها، بل وإخلاء دول كاملة من أي نفوذ ثان لصالح طهران.
هذا توقيت حرج جدا تتصارع فيه الأطراف الدولية، وللمفارقة فإن غزة جرت كل الأطراف الإقليمية والعربية إلى ذات الحلبة، حلبة الصراع، وتصفية الحسابات، والمواجهة، وتقاسم النفوذ، وتحقيق المصالح، وإنهاء مراكز قوى، وتأسيس مراكز قوى جديدة في كل الإقليم، ولعل المعادلة الإيرانية هي الأكثر تأثرا وسط هذه المدخلات، فيما يبقى الخوف الأكبر من عقد صفقة تؤدي إلى تقاسم كل الإقليم وخرائطه ما بين النفوذ الأميركي- الإسرائيلي من جهة، والمعسكر الإيراني وحلقاته التابعة من جهة ثانية ضمن صفقة اعتراف بالنفوذ، فيما سيخرج العرب السنة، والمسيحيون العرب من كل هذه الترسيمات، بخسائر لها بداية وليس لها نهاية.

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