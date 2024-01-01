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موظفو بلدية جرش الكبرى يقررون استمرار صندوق التكافل الاجتماعي

1/1/2024 2:24:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات
قرر أعضاء الهيئة العمومية لصندوق التكافل الاجتماعي لموظفي بلدية جرش استمرار صندوق التكافل الاجتماعي الذي انطلقت فكرته منذ عام 2015 . ليستمر جنبا الى جنب مع صندوق التكافل الخاص بوزارة الادارة المحلية.

كما اجمع الحضور على تجديد ثقتهم برئيس اللجنة م علي شوقة للسنة التاسعة على التوالي .

و عرض امين الصندوق خليل حؤبش موجزا للتقرير المالي أشار فيه إلى أن الصندوق تكفل بتقديم المخصصات ل 27 حالة وفاة خلال هذا العام و بمجموع تراكمي بلغ 110 الف دينار منذ انطلاق الصندوق. و أن الرصيد المتوفر حاليا هو ( 12980) دينارا. في حين بين امين السر عدنان مقابلة ان عدد منتسبي لجنة التكافل قد بلغ 560 مشتركا .

و قررت اللجنة العمومية انتخاب عشرة أعضاء للجنة الإدارية بالتزكية وهم :
علي شوقة _ رئيس اللجنة
عدنان مقابلة أمينا للسر
رائد القادري _ أمينا للصندوق
و عضوية :
ايمان القادري
اخلاص مقابلة
ختام النظامي
أيسل العقيلي
كمال شهاب
محمد شعبان
وصفي البواعنة


جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي التاسع الذي عقدته الهيئة العمومية و الهيئة الادارية للجنة صندوق التكافل الاجتماعي في قاعة بلدية جرش الكبرى بحضور رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد هاشم العتوم و أعضاء المجلس البلدي . قدم له عريف الحفل هشام البناء رئيس قسم الاعلام .

و أكد رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد هاشم العتوم دعمه و اعتزازه بهذا الصندوق الذي يشكل بوتقة تجمع موظفي البلدية في بيت واحد. و أنه لمس تماسكا متميزا و كفاءة في الجهود التي يبذلها موظفو البلدية و أن من يحكم على هذه الجهود دون أن يعيشها بشكل يومي قد يقع بالتقصير و يظلم هذه الشريحة المهمة في المجتمع.

و بحوار مفتوح بين رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد هاشم العتوم و موظفي البلدية أكد العتوم سعية لتثبيت المكافآت لتصبح جزءا من الراتب الشهري دون انقطاع. و أن صرف فروقات الرواتب سيكون بالربع الأول من عام 2024 بعد أن سعت البلدية لتأمين صرف المبالغ المستحقة من صندوق البلدية.

و أشار العتوم إلى توجه البلدية لدراسة تقسيم الأرض الخاصة ببلدية جرش الكبرى لتكون إسكان خاصا لموظفي البلدية بعد التنسيق مع بلدية رحاب والتي تقع الأرض داخل حدودها .

و تخلل الاجتماع تكريم متقاعدي بلدية جرش الكبرى للعام 2023 و هم :

احمد صالح محمد الشروقي

احمد عيسى سلامه بني مصطفى

إبراهيم بشير الخوالده

إبراهيم حسن على عقده

المرحوم إسكندر نصر محمد اسکنادره

أشرف نصري يوسف عتمه

جمال يوسف محمد مصالحه

حسين على عبد المحسن بني احمد

حسين علي محمد أبو ملحم

خلود امین مصطفى بني موسى

رائد ناصر يوسف عتمه

زیاد ناصر احمد عتوم

سميا حلمي حرب كريشان

المرحوم عدنان حسن محمد عتوم

عصام احمد محمد الشوبكي

علي محمد علي المصري

فاطمه سليمان عتيق الحراحشه

محمد حسین محمد بني احمد

محمد عواد قاسم العقيلي

محمد فلاح موسى مناور

منذر مصطفى محمد حوامده

موسی نمر احمد أبو جبل

نصر يوسف قاسم حمدان

نعيم عايد حسين مصالحه

هاني اسحق محمد منصور

هاني سمير رجب الجغبير

يحيى احمد صالح مقابلة

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