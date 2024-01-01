Tuesday, 02 January 2024 12:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إنقاذ شخص تعرّض للسقوط عن منحدر بعمق 150 مترا في الرمثا

1/1/2024 2:24:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّه ورد بلاغ على غرفة العمليات يفيد بسقوط شخص عن منحدر داخل أحد الاودية بطول 150 متراً بمنطقة الشجرة التابعة للواء الرمثا .

وأضاف الناطق الإعلامي بأن الفرق المتخصصة من الدفاع المدني والشرطة في المحافظة تحركت على الفور لموقع الحادث، إذ عملت على إنقاذه من اسفل الوادي باستخدام المعدات الخاصة بمثل هذه الحوادث، وتم إسعافه ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم .

MENAFN01012024000072011014ID1107674341

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث