إنقاذ شخص تعرّض للسقوط عن منحدر بعمق 150 مترا في الرمثا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّه ورد بلاغ على غرفة العمليات يفيد بسقوط شخص عن منحدر داخل أحد الاودية بطول 150 متراً بمنطقة الشجرة التابعة للواء الرمثا .
وأضاف الناطق الإعلامي بأن الفرق المتخصصة من الدفاع المدني والشرطة في المحافظة تحركت على الفور لموقع الحادث، إذ عملت على إنقاذه من اسفل الوادي باستخدام المعدات الخاصة بمثل هذه الحوادث، وتم إسعافه ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم .
MENAFN01012024000072011014ID1107674341
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.