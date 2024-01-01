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رغم ضعف موازنتها.. بلدية جرش تعلن 2024 عام المشاريع الاستثمارية

1/1/2024 2:24:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش– تعتزم بلدية جرش الكبرى البدء تنفيذ مشاريع استثمارية تصفها بـ "الكبرى"، العام الحالي، من أبرزها مشروع متنزه المنقل القومي الذي يتوسط الوسط التجاري بمساحة لا تقل عن 5 دونمات وكلفة ستتجاوز 4 ملايين دينار، ومشروع تطوير وصيانة وادي الذهب من خلال إنشاء مطعم ريفي وشاليهات وصيانة وترميم السوق العتيق والساحة الرئيسة وتجهيز أكشاك سياحية ومشاريع قطع الأراضي التي سيتم رفع ثمنها وطرح عطاءاتها للاستثمارات والبيع، وفق رئيسها أحمد العتوم.
وقال العتوم لـ "الغد"، إن هذه المشاريع ستشكل نقلة نوعية اقتصادية واستثمارية للبلدية، كونها قادرة على تنفيذها وإدارتها بمختلف المراحل وبأعلى الإمكانيات المتاحة خاصة فيما يتعلق بالإسراع في مشروع الجرشيين الأول وهو ربط المدينة الحضرية والأثرية، مؤكدا أن هذه المشاريع أغلبها ذات طابع سياحي واقتصادي واستثماري، وتوفر آلافا من فرص العمل لأبناء المحافظة.
وتأتي طموحات بلدية جرش في وقت يكشف فيه العتوم أن موازنة البلدية تعاني من مديونية مرتفعة وعجز كبير، ومن المتوقع أن تكون قريبة من موازنة العام الماضي البالغة 9 ملايين و600 ألف دينار، أغلبها رواتب للموظفين.
إلا أن العتوم يؤكد أن الاستثمار السياحي والاقتصادي أصبح متطلبا حيويا ومهما إلى جانب توفير مختلف الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين من تعبيد وصيانة الطرقات وتركيب وحدات الإنارة الموفرة للطاقة وجمع النفايات وشراء الحاويات.
وأوضح في هذا الخصوص، أنه رغم عجز الموازنة العام الماضي إلا أن البلدية بذلت جهودا مضنية لتعبيد طرقات فرعية ورئيسة مضى عليها عشرات السنين من دون تعبيد وصيانة، وهي طرق حيوية بلغت كلف تعبيدها وصيانتها 2 مليون دينار منها 200 ألف على نفقة البلدية و620 ألف دينار من مجلس محافظة جرش ومليون دينار من وزارة الإدارة المحلية، فضلا عن شراء آليات بقيمة نصف مليون دينار منها 3 ضاغطات و"تراكتور رش" ومركبتا "بكب أب"، و6 أجهزة مساحة ومجموعة من أجهزة الحاسوب المركزية لضمان نجاح مشروع حوسبة نظام العمل بالكامل في البلدية، كما تم شراء أكثر من 575 حاوية لتحسين الوضع البيئي بجرش.
ويأمل العتوم أن تعيد وزارة السياحة مخصصات البلدية من تذاكر زوار المدينة الأثرية والتي أقرت منذ سنوات وتوقف تحويلها لصالح البلدية منذ بدء جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هذه المبالغ لا تقل عن 800 ألف دينار سنويا، وتعتبر حقا للبلدية وفقا للقانون كون البلدية هي من تقدم كافة الخدمات الفنية واللوجستية التي تحتاجها المدينة الأثرية.
وأشار إلى أن عدم تحويل المخصصات تسبب برفع نسبة العجز في البلدية رغم أن البلدية ما زالت تقدم كافة الخدمات للمدينة الأثرية وغيرها من المواقع التابعة لها.
ويعتقد العتوم أن العلاقة بين البلدية والسياحة علاقة تشاركية وتكاملية، سيما وأن مدينة جرش من أكبر المدن السياحية على مستوى العالم وكافة مشاريع البلدية ترتبط ارتباطا وثيقا بقطاع السياحة، ومن الأفضل أن تكون الشراكة بين السياحة والبلدية شراكة حقيقية كون البلدية تعتزم شمول الساحة الرئيسة والسوق العتيق بالمشاريع السياحية هذا العام وتتطلب تعاونا مباشراً من وزارة السياحة لضمان تنفيذها بالطريقة الصحيحة كونهم خبراء في العمل السياحي، فضلا عن أن البلدية طلبت كذلك إدارة موقع البركتين الأثري والاستثمار فيه، لاسيما وأن القطاع الخاص فشل في استثماره عدة مرات وتحول الموقع إلى مكرهة صحية ووكر للعابثين.
وقال العتوم، إن مشروع فرز النفايات الذي تنفذه البلدية منذ سنوات، من أنجح المشاريع، وقد رفعت طاقته الإنتاجية العام الماضي إلى 3 أضعاف بسبب التزام جميع المحال التجارية والمولات في الوسط التجاري بالمشروع، ومن المتوقع أن توقع البلدية اتفاقا مع مدارس تربية جرش لغاية جمع النفايات وفرزها من المدارس ومن الممكن أن تتوسع المساحات المشمولة بالمشروع حتى تصل إلى الأحياء السكنية القريبة، نظرا لفوائد المشروع العديدة.
وأضاف، أن مشروع تبليط الوسط التجاري ومشروع انهيار شارع الجبل الأخضر ما زالا أمام لجان التحكيم وسيتم حل مشكلة المشروعين بعد الانتهاء من مراحل التحكيم القانونية لحفظ حق البلدية والمواطن، وضمان محاسبة كل مقصر، ومن ثم سيتم البت في أمر هذه المشاريع بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الأساسية للمواطنين.
وفيما يتعلق بتراخيص المحال التجارية والمنازل ومحال المدينة الصناعية، أكد العتوم أن البلدية لم تستفد من الخصومات والتخفيضات التي أعلنت عنها قبل نهاية العام لضمان تسديد المستحقات المالية المترتبة لصالحها، وقد سعت بكافة الطرق لتشجيع التجار والمواطنين على الترخيص وعمل تسويات ودفع المستحقات المالية إلا أن نسبة التحصيل كانت متواضعة ونسبة غير المسددين لا تقل عن 60 %، ومنهم نسبة كبيرة من المستأجرين والحرفيين في المدينة الصناعية وعددهم لا يقل عن 212 تاجرا وحرفيا، وقد تم إنذارهم عدليا وعمل تسويات مالية مع أغلبهم بمبالغ بسيطة لضمان حق البلدية في الأجور والتراخيص والذمم المتراكمة عليهم والتي تتجاوز مليون دينار.

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