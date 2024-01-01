Tuesday, 02 January 2024 12:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشراكة المجتمعية.. دور تكميلي لخدمات منقوصة بالأغوار الجنوبية

1/1/2024 2:24:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة الكرك – تسهم الشراكة المجتمعية بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية المختلفة بالأغوار الجنوبية في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وخصوصا فيما يتعلق بالضرورية والتي تفتقر لها المنطقة لأسباب مختلفة.
ومن بين تلك الخدمات، تلك المتعلقة بالرعاية الصحية لمختلف المواطنين، حيث تسهم العلاقة التشاركية بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والقطاع الصحي في توفير بعض المستلزمات الضرورية للمرضى.
وتقوم تلك المؤسسات بشكل دائم بتقديم العديد من الأجهزة الضرورية مثل المعينات الحركية للاشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى أجهزة ضرورية لا تتوفر للمواطنين من غير المؤمنين صحيا، من ذوي الدخل المحدود وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات المانحة المحلية والخارجية.
وتعتبر مناطق الأغوار الجنوبية والتي تشمل الغور الصافي وغور المزرعة والحديثة وفيفا والذراع، أحد مناطق جيوب الفقر بالمملكة، وفقا للاحصائيات الرسمية، التي تشير أن نسبة الفقر فيها تبلغ 60 % والبطالة 30 %، وتبلغ نسبة العاملين في القطاع الزراعي من سكان المناطق حوالي 60 % مع دخول مالية متواضعة.
ويقول رئيس الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي فتحي الهويمل إن مؤسسات المجتمع المدني بمناطق الأغوار الجنوبية وخارجها تنفذ العديد من الفعاليات والنشاطات التشاركية مع مؤسسات رسمية بالمنطقة لخدمة المواطنين، لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من المواطنين يتم العناية بهم طبيا من قبل المؤسسات الأهلية بالتشارك مع القطاع الطبي الرسمي من مستشفى الغور الصافي والمراكز الصحية المتوفرة بمختلف المجالات الضرورية وخصوصا بالأيام الطبية المجانية لتوفير الأدوية والعلاجات والرعاية الصحية بمناطق فقيرة، إضافة إلى توفير معينات حركية لذوي الإعاقة وتقديم أجهزة طبية للمراكز والمستشفى بما يساهم في تعزيز الخدمة الصحية بشكل لائق.
وأكد على أن الجمعية قدمت خلال الفترة الماضية العديد من الأجهزة والمعينات الحركية والسمعية لمحتاجيها من خلال مؤسسات مانحة محلية ودولية، مشيرا إلى قيام الجمعية مؤخرا بدعم من جمعية تزوتشي اليابانية الخيرية بتسليم عدد كبير من الكراسي المتحركة لمستشفى غور الصافي لخدمة المرضى والمراجعين من محتاجيها خلال زيارتهم ومراجعتهم للمستشفى.
وأكد بأن الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي تعتبر شريكا رئيسا مع المؤسسات الرسمية الطبية بالمنطقة ومع مؤسسة تزوتشي منذ سنوات طويلة بحيث تقدم خدماتها لأهالي اللواء والمتمثلة بتنظيم الأيام الطبية وتوزيع المعينات الطبية والمساعدات المختلفة والقرطاسية للطلبة وخصوصا من ذوي الإعاقة المختلفة، مبينا أن قطاع الصحة والتربية يعتبران من أولويات الجمعية، وهما من القطاعات المحتاجة بشدة لتقديم الرعاية والعون بشكل دائم.
وأكد مدير مستشفى غور الصافي الحكومي الدكتور عمر المعايطة على أهمية المبادرة من جمعيتي تزوتشي والوطنية للتأهيل المجتمعي لخدمة المرضى والمراجعين للأقسام المختلفة بالمستشفى، مؤكدا أهمية جهود القائمين على المبادرة من خلال توفير الكراسي المتحركة والضرورية بشكل كبير لخدمة للمواطنين.
وبين مدير العلاقات العامة في مستشفى الصافي علي البزلميط بأن مستشفى الصافي يقدم خدماته لحوالي 100 ألف نسمة في لواء الأغوار الجنوبية ومناطق وادي عربة وسالكي الطريق العام الذي يربط الأغوار بالعاصمة عمان والعقبة.
وقال إن مستشفى غور الصافي يشهد ضغطا متزايدا من المراجعين كونه يقع بالقرب من الطريق العام ويقدم خدماته على امتداد 100 كيلومتر، بالإضافة إلى بعض من مناطق وادي عربة.
وأكد رئيس جمعية تزوتشي الخيرية شوجي يان، بأن الجمعية تقدم خدماتها للمجتمع المحلي في جميع المجالات وبالأخص في منطقة الأغوار الجنوبية من خلال الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي باعتبارها شريكا مجتمعيا رئيسيا لتزوتشي، مشيرا بأن الجمعية تقدم خدماتها للمواطنين من قبيل تنفيذ أيام طبية وتوزيع المساعدات العينية ودعم الطلبة بالحقائب المدرسية وأجهزة الحاسوب وكذلك تقديم الكراسي المتحركة للمرضى.
وقال مدير ائتلاف الجمعيات الخيرية بالأغوار الجنوبية أحمد دغيمات بأن المبادرات التشاركية المجتمعية بالأغوار الجنوبية تسهم بشكل كبير في تقديم وتحسين الخدمات للمواطنين بالمنطقة وخصوصا المواطنين من ذوي الدخل المحدود، في مختلف المجالات وخصوصا بمجال الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل بالمنطقة من الجهات الداعمة محليا ودوليا وهي تتم بالتشاركية مع المؤسسات الرسمية بهدف خدمة المجتمع المحلي.
وقال الناشط محمد القرالة إن منطقة الأغوار الجنوبية تعتبر أولوية في مبادرات ونشاطات العمل التطوعي والتشاركية المجتمعية، باعتبارها من أكبر مناطق جيوب الفقر في الأردن، مشيرا إلى أهمية التشبيك مع عدد من المبادرات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وأهل الخير والمحسنين لخدمة الأسر العفيفة والمحتاجة في المنطقة بمجالات مختلفة وخصوصا توفير الاحتياجات الحياتية وتحسين جودة الحياة والرعاية الصحية.

MENAFN01012024000072011014ID1107674339

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث