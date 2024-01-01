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مخطط أم قيس الشمولي.. هل يحقق التنمية ويحفظ معالم المنطقة؟

1/1/2024 2:24:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد- في خطوة مرتبطة بتنفيذ المخطط الشمولي المقترح لمدينة أم قيس، والمتمثلة بوضع إشارة "عدم البيع" على ما مساحته 300 دونم من أراضي المنطقة، تزداد مخاوف سكان من تنفيذ مشروع لم تتضح معالمه بالكامل على حساب الأراضي الزراعية.
ويرى سكان بمدينة أم قيس، أن إدخال بعض الأحواض للتنظيم لغايات مشروع المخطط الشمولي يجب أن لا يكون على حساب الأراضي الزراعية، ومن الأولى أن يتم استغلال أراض غير مستغلة.
وكانت لجنة مشكلة من عدة جهات وضمت ممثلين عن المجتمع المحلي، أعدت تصورا أوليا لمخطط شمولي يهدف لتنفيذ مشاريع عدة بأبعاد تنموية، قي المقابل أثار هذا التوجه حفيظة البعض ممن اعتبروا المشروع تغييرا لمعالم المنطقة.
وحسب رئيس لجنة السياحة في محافظة اربد سمير عديلات، فإن الجهات المعنية والمتمثلة بدائرة الآثار العامة وبلدية خالد بن الوليد التي تتبع لها منطقة أم قيس، أعدت مخططا شموليا يقضي بإدخال بعض الأحواض إلى داخل التنظيم وبمساحة تقدر بـ 300 دونم، كما تضمن وضع إشارة عدم البيع على هذه الأراضي وهي مملوكة لمواطنين لحين الانتهاء من المخطط الشمولي.
وأشار إلى أن المشاريع الريادية التنموية في المنطقة في حال أنجز المخطط الشمولي ستتضمن مشاريع زراعية منها مدرسة مهنية متخصصة بالزراعات العضوية وتخصصات هندسية، ومزرعة نموذجية للنباتات العطري والورد، ومركز أبحاث زراعية وإنتاج زراعي وتسمين الثروة الحيوانية ومشاريع لتربية الثروة السمكية ومصنعا لتعبئة الخضار والفواكه.
وفي مجال الزراعة الاقتصادية اقترح المخطط مشاريع لتربية النحل وإنتاج العسل وقرية زراعية مع مبيت ومطاعم ومعصرة زيت الزيتون.
أما المشاريع الاقتصادية التي تم اقتراحها في المخطط الشمولي، فأشار عديلات إلى إمكانية تنفيذ مشاريع الصناعات الخفيفة لاستغلال مخلفات جفت الزيتون وأوراق الأشجار في صناعة الوقود المنزلي، ومصنع عصائر ومربيات ومصانع غذائية وسوق خضار وفواكه ومدرسة لفنون الطهي وأسواق تجمعية للجملة توفر المنتجات الزراعية.
وفيما يخص المشاريع السياحية فقد تم اقتراح مشاريع مجمع سياحي ترفيهي صحي تأملي، ومركز طبي استشفائي وشقق فندقية ونزل بيئي وجيم وحمامات تركية ومدينة ألعاب ترفيهية.
ومن ضمن المقترحات أيضا، بيت للضيافة ومعرض وبازار لتسويق المنتجات الريفية والزراعية واستراحات ضمن المسارات السياحية.
ورغم قناعة عديلات بأن المشروع في حال تم تنفيذه سينعش الحركة الاقتصادية في المنطقة ويشغل الشباب المتعطلين عن العمل، ويسهم بالحد من مشكلتي الفقر والبطالة، إلا أنه أكد حاجة المشروع لمزيد من الدراسة المستفيضة بالتشاور مع المجتمع المحلي.
وأشار إلى أن مجلس المحافظة رصد في موازنته العام المقبل مبلغ 150 ألف دينار لاستكمال مشروع النزل البيئي في محمية اليرموك الطبيعية والذي تم تنفيذه على مراحل بكلفة زادت على المليون دينار، وهذا المشروع من شأنه استقطاب السياحة المحلية والأجنبية من خلال توفير مبيت وخدمات فندقية.
في المقابل، يرى رئيس جمعية أصدقاء الآثار والتراث طالب الروسان أن مشروع المخطط الشمولي بدأت ملامحه تتضح تدريجيا بعد أن عقدت اللجنة المشكلة من عدة جهات معنية وضمت ممثلين عن المجتمع المحلي لقاءات لمناقشة المشروع.
وأشار الروسان إلى أن المشروع يجب أن يأخذ مزيدا من جلسات الحوار مع ممثلين عن المجتمع المحلي والسكان، وخصوصا وأنه في حال تم تنفيذه بصيغته الحالية من شأنه تغيير معالم المنطقة، وقضم مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، إضافة إلى أن هناك ضررا كبيرا سيلحق بالمواطنين وخصوصا ما إذا تم استملاك الربع القانوني من أراضيهم لحساب المشروع، بعد أن أوقفت عمليات الإفراز على قطع الأراضي التي سيشملها المخطط الشمولي.
وأكد أن هذا المشروع يجب أن ينفذ في مناطق غير زراعية، وخصوصا وأن هناك مئات الدونمات غير مستغلة، فيما المخطط الحالي الذي تعتزم الجهات المعنية تنفيذه يشمل أراضي زراعية ومنظمة ويوجد فيها تجمعات سكنية ومحال تجارية.
وتضم مدينة أم قيس، كنوزا أثرية تعود إلى العصور القديمة ويطوقها معالم سياحية وتاريخية وطبيعية وتطل على ثلاث دول محيطة هي فلسطين وسورية ولبنان، وهو ما منحها ميزة وقيمة سياحية إضافية، كما أنها إحدى مدن التحالف الروماني (الديكابولس) العشرة، وسميت بجدارا كناية عن الأرض المنبسطة فوق تلة ومحاطة بالوديان.
ويرفض المحامي محمود مصاروة من سكان المنطقة فكرة المشروع، في ظل ما اعتبره "غموضا" يحيط بالمشروع، إضافة إلى عدم إيضاح الجهة المنفذة، متخوفا من أن يعمل المشروع على تفتيت الأراضي الزراعية وتقسيمها.
وأشار الناشط البيئي والدليل السياحي أحمد أبو كامل أن هناك بعض النقاط في المخطط الشمولي إيجابية والتي من شأنها النهوض بالمنطقة وإخراجها من دائرة الإهمال، غير أنه أبدى تحفظه- وفق اعتقاده- على صياغة المخطط من جهة ليس لديها معلومات كافية عن طبيعة المنطقة والمشاريع التي تحتاجها.
ولفت إلى أن المخطط الشمولي يجب أن يأخذ وقته في الدراسة والجلسات مع المجتمع المحلي الذي سيكون الواجهة لأي مشروع سينفذ في أم قيس، لافتا إلى أن المشاريع التي ستنفذ يجب أن تتبناها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي وأن يكون هناك تنسيق بالتخطيط والتنفيذ والأرباح.
من جهته، رفض رئيس بلدية خالد بن الوليد يوسف المبروك الحديث لـ "الغد"، عن المخطط الشمولي لمنطقة أم قيس، رغم أن المشروع هو من اختصاص البلدية، في حين أكد مصدر في وزارة السياحة والآثار، فضل عدم نشر اسمه، أن المشاريع التي تم اقتراحها ما زالت قيد الدراسة ولن ينفذ أي مشروع إلا بعد انتهاء الدراسات الكافية له وبالتعاون مع المجتمع المحلي والقطاع الخاص.
ويعتبر الناشط المجتمعي أحمد ملكاوي أن أم قيس بإمكانها أن تكون قبلة للسياحة المحلية والخارجية لو توفرت فيها مقومات استثمارية قادرة على إطالة مدة إقامة السائح، وتوفير الخدمات الموازية والمرافقة للنشاط السياحي.
وقال إن اعتماد أم قيس واحدة من أفضل القرى السياحية في العالم من قبل المنظمة الأممية سيؤدي إلى زيادة بعدد زوارها؛ للاطلاع على المعالم الأثرية والتاريخية التي تحتضنها والتي من أبرزها المدرج الغربي وشارع الأعمدة وكنيسة المقابر المزينة ومجمع الحمامات الرومانية والدكاكين المقنطرة.
وأشار إلى أن مساحة الموقع الأثري لقرية "أم قيس" تبلغ نحو 550 دونما، وتتنوع آثارها بين المباني اليونانية والرومانية والبيزنطية والإسلامية.
وأوضح أن من أبرز المعالم الأثرية، في الموقع، المسرحين الشمالي والغربي، ساحة الكنائس، الشرفة، الشارع الرئيسي، سبيل الحوريات، المقبرة الملكية، بوابة طبريا، القرية العثمانية، أنفاق مياه تسير لمسافات طويلة تحت الأرض، مجمع الحمامات البيزنطي، والمتحف ومركز الزوار.
وكانت منظمة السياحة العالمية أعلنت العام الماضي، عن اختيار قرية أم قيس ضمن أفضل القرى السياحية في العالم، وذلك بعد تحقيقها للشروط والمتطلبات كافة المطلوبة من المنظمة.
واختيرت قرية أم قيس من بين 136 قرية، تم ترشيح ملفاتها من كافة دول العالم، وذلك بناءً على مجموعة من المعايير التي تغطي تسعة مجالات هي: الموارد الثقافية والطبيعية، تعزيز الموارد الثقافية والمحافظة عليها، الاستدامة الاقتصادية، الاستدامة الاجتماعية، الاستدامة البيئية، تنمية السياحة والتكامل، الحوكمة وتحديد أولويات السياحة، البنية التحتية والاتصال، الصحة والسلامة والأمن.

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