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الشورى يطالب بإعادة النظر في القرض المدعوم

1/1/2024 2:22:43 PM
(MENAFN- Al Watan) طالب مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، من صندوق التنمية الوطني وضع آلية قياس ومؤشرات لبيان مساهمة كل صندوق وبنك تابع له في تحقيق جميع أهداف إستراتيجية الصندوق المعتمدة لمتابعة وضمان تحقيقها في عام تحقيق الرؤية 2030.
كما طالب المجلس الصندوق -بصفته الجهة المشرفة على صندوق التنمية العقارية، التي تصيغ إستراتيجيته وترسم سياساته وتضع آلياته للإقراض- بالتدخل في إعادة النظر في آلية الصندوق الجديدة بما يتعلق بالقرض المدعوم.
وكان المجلس في أبدى في بداية جلسته حرصه الشديد على أن تكون المضامين الضافية للخطاب الملكي خطة عمل وخارطة طريق لأعماله، وستؤدي لجانه المتخصصة ولجانه البرلمانية أدوارها وفقاً لما اشتمل عليه الخطاب، واضعا ما اشتمل عليه الخطاب الملكي من مضامين سامية نبراساً لأعماله كافة من أجل مواصلة مسيرته الشورية الرقابية والتشريعية؛ سعياً لتحقيق الطموحات وتلبية التطلعات.
تحقيق الاستدامة المالية
كما حث الأعضاء في المجلس الصندوق على أن يكون قدوة للصناديق والبنوك التابعة له، وأنموذجاً يحتذى في المجالات المالية والاقتصادية؛ بما يمتلكه من إمكانات وصلاحيات، في حين دعا البعض الصندوق إلى تحديد المؤشرات لقياس مدى تحقيق الصندوق لأهدافه ومهامه، كتحقيق التكامل والتنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية، ويجب أن تُبنى هذه المؤشرات على الخدمات التي يقدمها الصندوق للجهات التابعة له، وليس على الخدمات التي تقدمها الجهات لعملائها.
كما طالبوا صندوق التنمية الوطني أيضا بالعمل على تحقيق الاستدامة المالية ورفع كفاءة إدارة الموارد المالية للصناديق والبنوك التابعة له بحيث تكون مستقلة ذاتياً ومعتمدة على مواردها الذاتية وبتكامل مع القطاع الخاص.
إتاحة البناء الذاتي للمواطنين
وطالب أعضاء الشورى الصندوق بأن عليه قياس مدى مواءمة مؤشرات الأداء المالية والتمويلية والاستثمارية للصناديق والبنوك التمويلية التابعة له مع أهدافه الإستراتيجية. وكذلك البحث مع صندوق التنمية العقارية عن أسباب انخفاض عقود التمويل المدعوم وأعداد المستفيدين وإيجاد حلول تمويلية أكثر تنوعاً تشمل البناء الذاتي وشراء المساكن للمواطنين، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
مشاريع مذكرات تفاهم
- مذكرة تفاهم مع سلطنة عمان في مجال الأمان النووي والإشعاعي والوقاية من الإشعاع.
- مذكرتا تفاهم مع سلوفينيا في مجالات البحث والتطوير والابتكار في الذكاء الاصطناعي.
- مذكرة تفاهم مع باكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
- مذكرة تفاهم مع إندونيسيا للتعاون في مجالي الشباب والرياضة.
- مذكرة تفاهم بين المملكة وسلطنة عمان للتعاون في مجال البيئة.
- مذكرة تفاهم مع سنغافورة في مجال المواصفات والمقاييس.

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