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كيف تساعد الحيوانات الأليفة في المحافظة على صحة كبار السن

1/1/2024 2:22:16 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهرت دراسة جديدة نشرت في الدورية الطبية JAMA Network Open، أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ويعيشون بمفردهم قد يكونون قادرين على مواجهة مستويات التراجع في إدراكهم اللفظي عن طريق تربية حيوان أليف في منازلهم.
و وجدت الأبحاث أن فقدان القدرة على العثور على الكلمات بسهولة وفهم الآخرين تعد علامات مبكرة على الخرف.
وقال أستاذ علم الأوبئة والعلوم الطبية والعميد المساعد لكلية الصحة العامة بجامعة سون يات سين في الصين و أحد المشاركين في الدراسة الدكتور سيونج لو، إن "اقتناء حيوان أليف قد يعوض تمامًا تأثير العيش بمفردك على التدهور المعرفي".
كما قال طبيب الأعصاب مدير الأبحاث في معهد أمراض التنكس العصبي في فلوريدا، الدكتور ريتشارد إيزاكسون، إن الدراسة لم تظهر سوى وجود ارتباط، وليس السبب والنتيجة المباشرة.
تابع: من الأكثر دقة أن نقول قد يبطئ (التدهور المعرفي) وأن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات المستقبلية بما في ذلك تجربة عشوائية محكومة للتوصّل إلى استنتاجات أكثر تحديدا".
وقال إيزاكسون "أحد التحذيرات التي أود الإشارة إليها أنه إذا كان الشخص الذي يعيش بمفرده يعاني بالفعل من ضعف إدراكي، أو قيود جسدية مثل مشاكل التوازن أو الرؤية، فلن يكون من المستحسن عمومًا أن يتبنى حيوانًا أليفًا لإبطاء شيخوخة دماغه".
ونوه ن إلى أن رعاية حيوان أليف، وخاصة جرو أو قطة صغيرة، يعد جهدا كبيرا لأي شخص، قائلاً إن التدهور المعرفي يجعل من الصعب رعاية حيوان أليف بشكل مسؤول دون مساعدة، وقد يكون الشخص أكثر عرضة لخطر السقوط إذا كان يعاني من مشكلة في التوازن أو الرؤية عند التمشية أو اللعب".
وبحسب موقع cnn بالعربية فقد ربطت الدراسات بين العيش وحيدا مرتبط زيادة القلق والاكتئاب، خاصة إذا كان ذلك بعد وفاة الشريك أو الطلاق أو الانفصال عنه.
ووجدت دراسة أجريت عام 2022 أن العيش وحيدا، مقارنة بالعيش مع الآخرين، يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 42%
واكتشف العلماء أن الاكتئاب بدوره يمكن أن يضاعف خطر الإصابة بالخرف.
وصنفت لجنة عام 2020 الاكتئاب في أواخر العمر كواحد من 12 عامل خطر رئيسي للإصابة بالخرف.
وحللت الدراسة، التي نشرت الثلاثاء بيانات من أشخاص يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكثر يشاركون في الدراسة الطولية الإنجليزية للشيخوخة، والذين عاشوا مع حيوانات أليفة.
وقال إيزاكسون إن الباحثين قاموا بتحليل إجابات اختبار الكلمات المختصرة عن الحيوانات والذي "يقيم قدرة الشخص على الانتباه إلى الكلمات وترميزها وتذكرها لاحقًا".
وارتبطت ملكية الحيوانات الأليفة بمعدلات تراجع أبطأ في النتيجة الإجمالية للإدراك اللفظي والذاكرة اللفظية والطلاقة إذا كان الشخص يعيش بمفرده، ولكن ليس إذا كان يعيش مع أشخاص آخرين.
ويعد السبب وراء ذلك غير واضح، حسبما ذكره لو، موضحا أن "الاختبار يقيّم عناصر الانتباه والذاكرة العاملة والذاكرة قصيرة المدى".
وأضاف لو: "رغم أن النتائج كانت ذات دلالة إحصائية، إلا أن حجم التأثيرات لم يكن كبيرًا بالنسبة للذاكرة اللفظية".
وأشار لو إلى أنه بينما يتعين إجراء المزيد من الأبحاث، هناك عدد من الأسباب التي قد تجعل وجود حيوان أليف مثل كلب، أو قطة، أو سمكة، أو طائر، أو ما شابه ذلك يقلل من خطر التدهور المعرفي.
وقال لو: "أولاً، الرفقة التي توفرها الحيوانات الأليفة يمكن أن تقلل من الشعور بالوحدة وتزيد من الرفاهية"، مضيفًا أن "مراقبة الحيوانات الأليفة يمكن أن تساعد الناس على الهدوء والاسترخاء وتخفيف التوتر والقلق".
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحيوانات الأليفة أن توفر لأصحابها فرصًا للقاء أشخاص جدد وإجراء محادثات أثناء تمشية الكلاب على سبيل المثال، على حد قول لو.
وفي الواقع، كان لدى أصحاب الحيوانات الأليفة درجة عزلة اجتماعية أقل من أصحاب الحيوانات الأليفة، وفقًا للدراسة.
كما يمكن أن يلعب النوم الجيد دورًا رئيسيًا أيضًا، إذ وجدت دراسة أجريت عام 2023 أن كل انخفاض بنسبة مئوية في نوم الموجة البطيئة سنويًا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة 27% وزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 32%
وأشار لو أن أصحاب الحيوانات الأليفة ينامون بسهولة أكبر من غيرهم.
ولفت لو إلى أن بعض الحيوانات الأليفة تتطلب طعامًا ومسكنًا ورعاية بيطرية متخصصة، ما يمكن أن يوفر إحساسًا بالمعنى والهدف لأصحابها. بالإضافة إلى ذلك، من خلال إطعام الحيوانات الأليفة والعناية بها، ينخرط أصحابها أيضًا في المزيد من النشاط البدني، غالبًا في الطبيعة.
ووجدت بعض الدراسات أن التواصل مع الطبيعة يمكن أن يعزز جهاز المناعة، ويعزز الصحة بشكل أفضل.
وقال لو: "بالمقارنة مع الأشخاص الذين لا يملكون حيوانات أليفة، فإن أصحاب الحيوانات الأليفة يمارسون نشاطًا بدنيًا أكثر اعتدالًا وقوة".

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