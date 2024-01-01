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إطلاق منصة فلك للمدونات اللغوية

1/1/2024 2:22:16 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، اليوم إطلاق منصة "فلك" للمدونات اللغوية؛ لخدمة الباحثين والمهتمين بالمجالات اللغوية والاجتماعية وغيرها، ومساعدتهم في استكشاف الظواهر اللغوية والاجتماعية والإنسانية المتعلقة بالظاهرة اللغوية ورصدها ودراستها وتحليلها. وأشار الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي إلى أن المجمع ضمن إستراتيجيته وما يوجه به رئيس مجلس الأمناء الأمير بدر بن عبدالله بن فرحانينشط في مسارات عديدة لنشر اللغة العربية، وربطها بالحوسبة والتقنية والذكاء الاصطناعي، فيما تطلق منصة فلك التي انبثقت من الإدراك والوعي العميق بحاجة الباحثين في ميادين اللغة العربية إلى إتاحة مصادرَ ذات جودة عالية تكون مرجعًا رائدًا للمتطلعين إلى دراسة البيانات اللغوية العربية، وبناء الأدوات الذكية منها؛ وفق أحدث تقنيات معالجة اللغات الطبيعية وآليات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف: استغرق العمل على المنصة أكثر من 18 شهرًا، من خلال عمل دؤوب ومتابعة مستمرة من الخبراء والمختصين لإنجاز المشروع وفق الرؤية والتطلعات التي خُطّطَ لها؛ لتحقيق رسالة المجمع في أن تتبوأ العربية المكانة المستحقة اللائقة بها في عصر الذكاء الاصطناعي. ويهدف المجمع من إطلاقه لمنصة "فلك" إلى تمكين خبراء الذكاء الاصطناعي من خدمة اللغة العربية، بإتاحة البيانات اللغوية اللازمة ذات الجودة العالية، وتيسير عمليات توسيم البيانات اللغوية، وتمكين الشغوفين باللغة العربية من العمل الجماعي في خدمة حوسبة اللغة العربية، فضلًا عن تعزيز المرجعية العلمية للبيانات اللغوية العربية الموثوق بها.
وتُعدّ المنصة إحدى مبادرات مسار الحوسبة اللغوية في المجمع؛ للعمل على تعزيز معلومات اللغة العربية وبياناتها في العالم الرقمي، وإثراء محتواها اللغوي وفق أحدث الأساليب العلمية والمنهجيات المتبعة في بناء المدونات الرقمية والمعالجة الآلية للغة الطبيعية، كما تحتوي على تشكيلةٍ واسعةٍ من المدونات في المستويات والأغراض اللغوية المختلفة للغة العربية، كالمنطوقة والمكتوبة، والعامة والتخصصية، واللغة الرسمية واللغة اليومية، وطيف واسع من أحدث أدوات تحليل البيانات اللغوية واستقراء نصوص المدونات الرقمية وأكثرها تقدمًا.
وتحتوي منصة "فلك" على أكثر من مليار ونصف مليار كلمة، وثلاث مدونات لغوية هي: (مدونة المجمع، ومدونة كتب العربية، والمدونة اللغوية لمتعلمي اللغة العربية) وسيبلغ عددها في نهاية الربع الأول من عام 2024م عشر مدونات، كما تحتوي المنصة على ثماني أدوات حاسوبية متقدمة لتحليل البيانات والبحث، من خلال تغطية المدونات مراحل زمنية مختلفة تُمكن من دراسة الظواهر اللغوية بالاعتماد على البُعد الزمني، في حين تساعد واجهة المنصة على المقارنة بين المدونات اللغوية. وتوفر المنصة آليات بحثٍ واستعلامٍ عصريةً وأساليب عرضٍ تحليليةً ذكيةً تتسم بسهولة الاستخدام وسرعة الاستجابة، ومنها: البحث عن الأمثلة، والكشاف السياقي، وتوزيع التكرار، والتصاحب اللفظي، وقوائم الشيوع، والتتابعات اللفظية "N-GRAM"، وكلها توظف أحدث ما توصلت إليه مباحث الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية من تقنياتٍ وتطبيقات, لاستخدامها بشكل فعّال على نحوٍ يُثري البحث والمنتجات العلمية؛ كما ينظم مجمع الملك سلمان العالمي دورات تدريبية عن بُعد (افتراضيًّا) بشكل دوري في التعريف بالمنصة وتدريب المختصين على استعمالها والاستفادة منها.
يذكر أن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يسعى إلى أن تكون منصة "فلك" بوابةً شاملةً للمدونات اللغوية العربية يمكنها خدمة الأغراض المختلفة لاستقراء الظواهر اللغوية، بواسطة رصيد البيانات اللغوية الضخم المضمن في مدونات المنصة، وقد جُمِعت نصوصها من سياقاتٍ ومستوياتٍ لغويةٍ متنوعةٍ متدرجةٍ بين الفصحى والعامية، ومن مصادر لُغوية متعددة مثل: وسائل التواصل، والمواقع الإخبارية، والتقارير الرسمية وغيرها، على أن تخضع للتطوير والتحسين المستمرين بالاستعانة بما يصل إليها من ملاحظات جمهور المستخدمين وتعليقاتهم.

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