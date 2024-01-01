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الرياض تحيي 2024 بالأصوات النسائية

1/1/2024 2:22:16 PM
(MENAFN- Al Watan) في ليلة مميزة من ليالي الرياض، أقامت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بالشراكة مع موسم الرياض ضمن فعالياتها حفلة ((ليلة نجمات العرب)) التي تضم عدّة فنانات عربيات وهنّ؛ أسماء لمنور، نانسي عجرم إليسا، أصالة نصري، أنغام، أحلام الشامسي، للاحتفال برأس السنة الجديدة، المقام في الرياض بمسرح محمد عبده أرينا.
ثاني تجربة ناجحة
يُعتبر هذا الحفل التجربة الثانية لجمع أبرز أصوات العالم العربي بعد نجاح التجربة الأولى في حفل ((تريو رياض نايت)) الذي أقيم في بداية العام الماضي، واجتمع فيه أكثر من 13 فناناً عربياً برعاية الهيئة العامة للترفيه.
افتتح الحفل بأداء معزوفة من فريق المايسترو المصري هاني فرحات، ثم عدة أداءات استعراضية موسيقية. يليه أداء الفنانة إليسا ثم عدّة أداءات من قبل الفنانات إلى نهاية أدائهم أغنية ((ابعاد كنتم)) لفنان العرب محمد عبده. ومن جانب آخر قامت شركة روتانا بتكريم المايسترو هاني فرحات لإسهاماته الإبداعية العديدة في المجال الموسيقي وتهنئته بالحصول على الجنسية السعودية.
مبادرة مشبعة بالعطاء
بفكرة لم يسبق لها مثيل قامت الفنانات بتقديم بعضهن البعض بين الأداءات، وذكرت المغنية أصالة ((فكرة أن فنانة تُقدم فنانة نوع من العطاء، لأن الفن يحتوي بعض الأنانية فعند تقديمنا لبعض يكون هناك نوع من التجاوز ونرتقي عن هذه المشاعر)). وذُكر العديد من عمالقة الفن العربي الذين أسهموا وتميزاو بتاريخ الموسيقى العربية بوجودهم المساهم لوجود أجيال من فنانات اليوم، منهم المغنية صباح ونجاة الصغيرة ووردة الجزائرية ولإحياء ذكراهم تم اختيار عدة أغاني وغنائها من قبل النجمات.
لم الشمل
فيما تقدم المدير التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي على إنهاء الخلاف الذي نشأ بين الفنانتين أصالة وأنغام أثناء كواليس الحفل، والذي انتهى بمعانقتهما كما ظهر في المقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لبدء سنة جديدة عامرة بالمحبة والرضى، وهذه المبادرات الطيبة لا تقام ولا تتواجد إلا بالسعودية التي لطالما كانت ولا زالت تحث على الود الصادق والسعي نحو الخير المتأصل فينا، فإن سرور الرضى بعودة الصداقة بين الفنانتين غمرت جماهيرهما بهجةً وفرح بهذا الخبر الذي يعدل ما مضى من خلافات، و((لأن الليلة غير)) أصبحت ليلة استثنائية بانتهاء هذا الخلاف.
صدام الثنائي
بدأت قصة الصدام بين الثنائي ((أصالة وأنغام))، بسبب الخلاف العائلي، يإعلان زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي كان متزوجا من ياسمين عيسى ابنة شقيق المخرج طارق العريان- الزوج السابق لأصالة -. وقالت أصالة في تصريح خلال استضافتها في برنامج ((عايشة شو))، مع الإعلامية عائشة عثمان، إنها لم تكن تعرف القدر الذي تستحقه أنغام من مشاعر الصداقة التي جمعتهن، حيث أكدت خلال حديثها أن إعلان خبر الزواج أزعجها كثيرًا، وأوضحت أنها لم تعاتبها بشأن هذا الأمر واكتفت فقط بإلغاء متابعتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت أن علاقتها بأنغام كانت تصل إلى حد الإخوة، لذلك شعرت بالغدر، واصفة ما حدث بـ((خراب البيوت))، مشيرة إلى أن بعد هذا الموقف لن تعود العلاقة كما كانت سابقًا.
تعليق أنغام
وكانت أنغام قد علقت، وتحدثت عن طبيعة علاقتها بأصالة، وذلك أثناء ظهورها مع زوجها في برنامج ((توأم روحي)) مع الإعلامي نيشان، قائلة إنها لم تكن صداقة بل كانت زمالة عمل، مضيفة أن أصالة كانت من الممكن أن تتعامل مع الأمر بشكل شخصي من خلال التحدث إليها بشأن بعض الأمور الشخصية، مؤكدة أن أصالة تمتلك أسلوبا يتميز بالمبالغة في وصف المشاعر، مما جعل البعض يعتقد أن صداقتهن قوية، فيما أشار أحمد إبراهيم إلى أن علاقة زوجته بأصالة كانت متوترة من قبل إعلان الزواج.
بشائر الصلح
وفي عام 2022 انتهت علاقة أنغام وأحمد إبراهيم بالطلاق، وفي عام 2021 نشرت أصالة صورة لأنغام وأولادها عبر ((إنستجرام)) وعلقت عليها وكتبت: ((بدون مُقدّمات بدّي قدّم اعتذار للغالية الصّديقة دائمًا أنغام عما صدر منّي وأنا أخطأت التّقدير.. وكذلك باعتذر جدًّا من ولادي عمر وعبدالرّحمن على اللي صار))، مضيفة: ((لو شو ما كان ردّ نغّومة أنا بقبل وبقدّر.. وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ما كانت سند لبعض، (كتير ارتحت تجرّأت وعملت شيء بدّي أعمله منّ مدّة) أنغام)). من جانبها، قبلت الفنانة أنغام اعتذار الفنانة أصالة نصرى، وقامت بنشره على حسابها الشخصى بموقع ((إنستجرام))، وعلقت عليه وكتبت: ((كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك إن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللى حصل مقدرش غير إنى أقبل اعتذارك وعفا الله عما سلف)).

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