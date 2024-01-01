الرياض تحيي 2024 بالأصوات النسائية

(MENAFN
- Al Watan) في ليلة مميزة من ليالي الرياض، أقامت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بالشراكة مع موسم الرياض ضمن فعالياتها حفلة ((ليلة نجمات العرب)) التي تضم عدّة فنانات عربيات وهنّ؛ أسماء لمنور، نانسي عجرم إليسا، أصالة نصري، أنغام، أحلام الشامسي، للاحتفال برأس السنة الجديدة، المقام في الرياض بمسرح محمد عبده أرينا.
ثاني تجربة ناجحة
يُعتبر هذا الحفل التجربة الثانية لجمع أبرز أصوات العالم العربي بعد نجاح التجربة الأولى في حفل ((تريو رياض نايت)) الذي أقيم في بداية العام الماضي، واجتمع فيه أكثر من 13 فناناً عربياً برعاية الهيئة العامة للترفيه.
افتتح الحفل بأداء معزوفة من فريق المايسترو المصري هاني فرحات، ثم عدة أداءات استعراضية موسيقية. يليه أداء الفنانة إليسا ثم عدّة أداءات من قبل الفنانات إلى نهاية أدائهم أغنية ((ابعاد كنتم)) لفنان العرب محمد عبده. ومن جانب آخر قامت شركة روتانا بتكريم المايسترو هاني فرحات لإسهاماته الإبداعية العديدة في المجال الموسيقي وتهنئته بالحصول على الجنسية السعودية.
مبادرة مشبعة بالعطاء
بفكرة لم يسبق لها مثيل قامت الفنانات بتقديم بعضهن البعض بين الأداءات، وذكرت المغنية أصالة ((فكرة أن فنانة تُقدم فنانة نوع من العطاء، لأن الفن يحتوي بعض الأنانية فعند تقديمنا لبعض يكون هناك نوع من التجاوز ونرتقي عن هذه المشاعر)). وذُكر العديد من عمالقة الفن العربي الذين أسهموا وتميزاو بتاريخ الموسيقى العربية بوجودهم المساهم لوجود أجيال من فنانات اليوم، منهم المغنية صباح ونجاة الصغيرة ووردة الجزائرية ولإحياء ذكراهم تم اختيار عدة أغاني وغنائها من قبل النجمات.
لم الشمل
فيما تقدم المدير التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي على إنهاء الخلاف الذي نشأ بين الفنانتين أصالة وأنغام أثناء كواليس الحفل، والذي انتهى بمعانقتهما كما ظهر في المقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لبدء سنة جديدة عامرة بالمحبة والرضى، وهذه المبادرات الطيبة لا تقام ولا تتواجد إلا بالسعودية التي لطالما كانت ولا زالت تحث على الود الصادق والسعي نحو الخير المتأصل فينا، فإن سرور الرضى بعودة الصداقة بين الفنانتين غمرت جماهيرهما بهجةً وفرح بهذا الخبر الذي يعدل ما مضى من خلافات، و((لأن الليلة غير)) أصبحت ليلة استثنائية بانتهاء هذا الخلاف.
صدام الثنائي
بدأت قصة الصدام بين الثنائي ((أصالة وأنغام))، بسبب الخلاف العائلي، يإعلان زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي كان متزوجا من ياسمين عيسى ابنة شقيق المخرج طارق العريان- الزوج السابق لأصالة -. وقالت أصالة في تصريح خلال استضافتها في برنامج ((عايشة شو))، مع الإعلامية عائشة عثمان، إنها لم تكن تعرف القدر الذي تستحقه أنغام من مشاعر الصداقة التي جمعتهن، حيث أكدت خلال حديثها أن إعلان خبر الزواج أزعجها كثيرًا، وأوضحت أنها لم تعاتبها بشأن هذا الأمر واكتفت فقط بإلغاء متابعتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت أن علاقتها بأنغام كانت تصل إلى حد الإخوة، لذلك شعرت بالغدر، واصفة ما حدث بـ((خراب البيوت))، مشيرة إلى أن بعد هذا الموقف لن تعود العلاقة كما كانت سابقًا.
تعليق أنغام
وكانت أنغام قد علقت، وتحدثت عن طبيعة علاقتها بأصالة، وذلك أثناء ظهورها مع زوجها في برنامج ((توأم روحي)) مع الإعلامي نيشان، قائلة إنها لم تكن صداقة بل كانت زمالة عمل، مضيفة أن أصالة كانت من الممكن أن تتعامل مع الأمر بشكل شخصي من خلال التحدث إليها بشأن بعض الأمور الشخصية، مؤكدة أن أصالة تمتلك أسلوبا يتميز بالمبالغة في وصف المشاعر، مما جعل البعض يعتقد أن صداقتهن قوية، فيما أشار أحمد إبراهيم إلى أن علاقة زوجته بأصالة كانت متوترة من قبل إعلان الزواج.
بشائر الصلح
وفي عام 2022 انتهت علاقة أنغام وأحمد إبراهيم بالطلاق، وفي عام 2021 نشرت أصالة صورة لأنغام وأولادها عبر ((إنستجرام)) وعلقت عليها وكتبت: ((بدون مُقدّمات بدّي قدّم اعتذار للغالية الصّديقة دائمًا أنغام عما صدر منّي وأنا أخطأت التّقدير.. وكذلك باعتذر جدًّا من ولادي عمر وعبدالرّحمن على اللي صار))، مضيفة: ((لو شو ما كان ردّ نغّومة أنا بقبل وبقدّر.. وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ما كانت سند لبعض، (كتير ارتحت تجرّأت وعملت شيء بدّي أعمله منّ مدّة) أنغام)). من جانبها، قبلت الفنانة أنغام اعتذار الفنانة أصالة نصرى، وقامت بنشره على حسابها الشخصى بموقع ((إنستجرام))، وعلقت عليه وكتبت: ((كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك إن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللى حصل مقدرش غير إنى أقبل اعتذارك وعفا الله عما سلف)).
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