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بأكثر من 100 مليار ريال.. 72 % نمو إنفاق زوار المملكة خلال 9 أشهر - جريدة الوطن السعودية

1/1/2024 2:22:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة السياحة تحقيق المملكة العربية السعودية رقمًا قياسيًا جديدًا في إنفاق الزوار القادمين من الخارج بحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، حيث بلغ إجمالي إنفاق الزوار أكثر من 100 مليار ريال للأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023.
كما حقق هذا الرقم فائضًا في بيانات بند السفر في ميزان المدفوعات، حيث قُدّر الفائض حتى نهاية الربع الثالث من 2023م بحوالي 37.8 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 72% مقارنة بالفائض في 2022م لنفس الفترة.
وتأتي هذه الإنجازات في وقت حققت فيه السياحة في المملكة التعافي الكامل حيث قفزت نسبة تعافي القطاع السياحي في المملكة إلى 150 % مقارنة بمستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19"، الذي شهدت فيه مختلف الوجهات السياحية تزايدًا في أعداد الزوار من الداخل والخارج.
ويؤكد ذلك التقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، حيث كشفت أن المملكة تصدرت دول مجموعة العشرين في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2023م. كما جاءت المملكة في المركز الثاني ضمن أسرع الوجهات السياحية نموًا في

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