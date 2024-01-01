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النقل والخدمات اللوجستية تطلق مركز خدمة المستفيدين 19955 - جريدة الوطن السعودية

1/1/2024 2:22:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مركز خدمة المستفيدين (19955)، والذي يهدف إلى استقبال الاستفسارات والمقترحات، ومتابعة الشكاوى والبلاغات التي يتم تصعيدها من قبل مراكز خدمات المستفيدين في قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
ويأتي مركز خدمة المستفيدين لتحسين سرعة الاستجابة وتعزيز التواصل الفعال والتنسيق بين قطاعات المنظومة ومستفيديها، حيث يعمل على استقبال الطلبات طيلة أيام الأسبوع، من الساعة 8 صباحًا وحتى 5 مساءً، ويتم العمل على تسجيل طلبات المستفيدين التي لم يتم حلها من قبل قطاعات المنظومة خلال 10 أيام، حيث يعمل المركز على رفع الطلبات للجهة المعنية ومتابعة حالتها والتأكد من حلها ومعالجتها بشكل نهائي.
وقال مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد بن سفيان الحسن: "أن المركز يهدف لخدمة الجمهور عبر التعاون بين جميع مراكز خدمة المستفيدين في قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وكذلك التكامل في توحيد طرق وآليات العمل بينها، وليكون هذا المركز مرجعاً أخيراً للبت في الطلبات التي لم يتم حلها مسبقاً، بالإضافة إلى تمكين مستفيدي المنظومة من التواصل المباشر مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتقديم استفساراتهم ومقترحاتهم وتمريرها للجهات والإدارات المختصة دون عناء البحث عن الجهة، كما يستقبل المركز الطلبات باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة الموطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء".
وتابع الحسن "أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تسعى إلى تحسين خدماتها بشكل مستمر، ورفع مستوى جودتها، عبر تدشين العديد من مراكز خدمة المستفيدين لكل قطاع من قطاعات المنظومة وآخرها مركز خدمة مستفيدي وزارة النقل والخدمات اللوجستية، كما أن أداء هذه المراكز تحظى بمتابعة واهتمام أصحاب المعالي والسعادة قادة قطاعات المنظومة وكذلك متابعة معالي وزير النقل والخدمات اللوجيستية وتوجيهاته، مؤكداً تفعيل قنوات التواصل الإلكترونية الأخرى لتكون قنوات رديفة وبديلة خارج أوقات العمل أو في حال الرغبة في التعامل معها، وأشار معاليه بأن تحسين تجربة المستفيدين أولوية في عمل الوزارة، مع استمرار قياس مؤشرات الرضا عن الخدمات المُقدمة، إضافة إلى تطوير الخدمات الإلكترونية الأخرى لتتكامل وتتناغم جميع القنوات لهدف الخدمة في كل وقت وأي مكان، مما يسرع في عملية التحول الرقمي، ويتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية.

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