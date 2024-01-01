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الحج والعمرة: لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد فتح التسجيل لحجاج الداخل لموسم حج 1445هـ - جريدة الوطن السعودية

1/1/2024 2:22:00 PM
(MENAFN- Al Watan) بالإشارة إلى ما يتم تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي، نوهت وزارة الحج والعمرة إلى أنه لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد فتح التسجيل لحجاج الداخل لموسم حج 1445هـ، أو باقات الحج، ونحو ذلك.
وتهيب وزارة الحج والعمرة بالجميع إلى ضرورة أخذ المعلومات الصحيحة من الوزارة عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، أو ما ينشر عبر حساباتها الرسمية في شبكات التواصل الاجتماعي، أو بالاتصال الهاتفي بمركز العناية بالمستفيدين.

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