علامات نقص فيتامين ب 12

(MENAFN
- Al Watan) التعب غير المبرر
فيتامين ب 12 ضروري لإنتاج الطاقة في الجسم. والتعب هو أحد الأعراض التي يمكن أن تعزى إلى عوامل مختلفة، وغالبا ما يتجاهلها الأفراد نتيجة لنمط الحياة المزدحم أو التوتر أو قلة النوم.
الأعراض العصبية
يؤدي نقص ب 12 إلى أعراض عصبية مثل الخدر والوخز وصعوبة المشي. قد تتطور الأعراض العصبية تدريجياً ويتم الخلط بينها وبين حالات أخرى، مما يؤدي إلى تأخر التشخيص والعلاج.
صعوبة التركيز
يمكن أن يؤثر نقص فيتامين ب 12 على الوظيفة الإدراكية، مما يؤدي إلى فقدان الذاكرة وصعوبة التركيز وتغيرات المزاج.
فقدان الشهية
يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب 12 مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والإمساك وفقدان الشهية.
بشرة شاحبة
يمكن أن يؤدي فقر الدم الناتج عن نقص فيتامين ب 12 إلى شحوب أو اصفرار الجلد.
صعوبة المشي
يمكن أن يؤثر نقص فيتامين ب 12 على التنسيق والتوازن، مما يؤدي إلى صعوبة المشي وزيادة خطر السقوط.
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