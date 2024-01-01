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علامات نقص فيتامين ب 12

1/1/2024 2:18:48 PM
(MENAFN- Al Watan) التعب غير المبرر
فيتامين ب 12 ضروري لإنتاج الطاقة في الجسم. والتعب هو أحد الأعراض التي يمكن أن تعزى إلى عوامل مختلفة، وغالبا ما يتجاهلها الأفراد نتيجة لنمط الحياة المزدحم أو التوتر أو قلة النوم.
الأعراض العصبية
يؤدي نقص ب 12 إلى أعراض عصبية مثل الخدر والوخز وصعوبة المشي. قد تتطور الأعراض العصبية تدريجياً ويتم الخلط بينها وبين حالات أخرى، مما يؤدي إلى تأخر التشخيص والعلاج.
صعوبة التركيز
يمكن أن يؤثر نقص فيتامين ب 12 على الوظيفة الإدراكية، مما يؤدي إلى فقدان الذاكرة وصعوبة التركيز وتغيرات المزاج.
فقدان الشهية
يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب 12 مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والإمساك وفقدان الشهية.
بشرة شاحبة
يمكن أن يؤدي فقر الدم الناتج عن نقص فيتامين ب 12 إلى شحوب أو اصفرار الجلد.
صعوبة المشي
يمكن أن يؤثر نقص فيتامين ب 12 على التنسيق والتوازن، مما يؤدي إلى صعوبة المشي وزيادة خطر السقوط.

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