Tuesday, 02 January 2024 12:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تأهل 10 متسابقين للمراحل النهائية بجائزة الملك

1/1/2024 2:18:48 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم نتائج التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتأهل 10 متسابقين من الرجال والنساء للمرحلة المقبلة في الرياض.
وأوضحت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم لـ((الوطن)) أنه يطيب لنا أن نزف البشرى للفائزين والفائزات في التصفيات النهائية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 25 لعام 1445هـ على مستوى منطقة جازان. كما نزف البشرى لجمعياتهم ونتمنى لهم التوفيق في التصفيات المقبلة وهم على النحو التالي: فرع الرجال عبدالله حبيب الشقيق المركز الأول في الفرع الثاني، براء خواجي صبيا الأول في الفرع الثالث، الحسن جعفري صبيا الأول في الفرع الرابع، سليمان البشري العارضة الأول في الفرع الرابع، يزن دغبوس بيش الأول في الفرع الخامس. بينما الفائزات من المشاركات الهنوف معافا صبيا الأولى في الفرع الثاني، ابتسام مقري جازان الأولى في الفرع الثالث، مها أيوب صبيا الأولى في الفرع الرابع، سوسن الأمير وادي جازان الأولى في الفرع الخامس، زبيدة خواجي صبيا الأولى في الفرع السادس.

MENAFN01012024000089011017ID1107674318

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث