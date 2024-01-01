تأهل 10 متسابقين للمراحل النهائية بجائزة الملك

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم نتائج التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتأهل 10 متسابقين من الرجال والنساء للمرحلة المقبلة في الرياض.
وأوضحت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم لـ((الوطن)) أنه يطيب لنا أن نزف البشرى للفائزين والفائزات في التصفيات النهائية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 25 لعام 1445هـ على مستوى منطقة جازان. كما نزف البشرى لجمعياتهم ونتمنى لهم التوفيق في التصفيات المقبلة وهم على النحو التالي: فرع الرجال عبدالله حبيب الشقيق المركز الأول في الفرع الثاني، براء خواجي صبيا الأول في الفرع الثالث، الحسن جعفري صبيا الأول في الفرع الرابع، سليمان البشري العارضة الأول في الفرع الرابع، يزن دغبوس بيش الأول في الفرع الخامس. بينما الفائزات من المشاركات الهنوف معافا صبيا الأولى في الفرع الثاني، ابتسام مقري جازان الأولى في الفرع الثالث، مها أيوب صبيا الأولى في الفرع الرابع، سوسن الأمير وادي جازان الأولى في الفرع الخامس، زبيدة خواجي صبيا الأولى في الفرع السادس.
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