تدشين قافلة نماء
التاريخ
1/1/2024 2:18:47 PM
(MENAFN
- Al Watan) بحضور محافظ الحجرة ربيع هاشم، وعدد من مديري الجهات الحكومية في المحافظة، قدمت قافلة ((نماء الباحة))، التي ينظمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة، حزمة من الخدمات والفعاليات في محطتها الثامنة لأهالي محافظة الحجرة.
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