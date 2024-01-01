ثعبان يوقف مباراة تنس

(MENAFN
- Al Watan) قاطع ثعبان سام مباراة تنس في أستراليا، ضمن مباريات بطولة ((بريزبن)) الدولية، بين النمساوي دومينيك ثيم والأسترالي جيمس مكابي.
واقتحم الثعبان السام المباراة بشكل مفاجئ، فتم إيقافها، لتتم السيطرة عليه.
وبلغ طول الثعبان 50 سم، وكان لونه بنيا، وهو أحد أكثر الزواحف فتكًا في أستراليا.
من جهته، قال ثيم، المصنف الثالث على العالم سابقًا، إنه يحب الحيوانات ((خاصة الغريبة منها، لكنهم قالوا إنه ثعبان سام حقا، وكان قريبا من الأطفال. لذلك كان الوضع خطيرا حقا. إنه شيء لم يحدث لي أبدا، وهو شيء لن أنساه بالتأكيد أبدا)).
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