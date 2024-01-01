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ثعبان يوقف مباراة تنس

1/1/2024 2:18:47 PM
(MENAFN- Al Watan) قاطع ثعبان سام مباراة تنس في أستراليا، ضمن مباريات بطولة ((بريزبن)) الدولية، بين النمساوي دومينيك ثيم والأسترالي جيمس مكابي.
واقتحم الثعبان السام المباراة بشكل مفاجئ، فتم إيقافها، لتتم السيطرة عليه.
وبلغ طول الثعبان 50 سم، وكان لونه بنيا، وهو أحد أكثر الزواحف فتكًا في أستراليا.
من جهته، قال ثيم، المصنف الثالث على العالم سابقًا، إنه يحب الحيوانات ((خاصة الغريبة منها، لكنهم قالوا إنه ثعبان سام حقا، وكان قريبا من الأطفال. لذلك كان الوضع خطيرا حقا. إنه شيء لم يحدث لي أبدا، وهو شيء لن أنساه بالتأكيد أبدا)).

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