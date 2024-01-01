سماعة كهربائية تعالج الاكتئاب

(MENAFN
- Al Watan) أثبتت تجربة جديدة أن سماعة Flow، التي توفر تيارا كهربائيا منخفضا إلى الدماغ، تقلل أعراض الاكتئاب عند وضعها في المنزل.
ووفق ((نيو ساينتست))، يعتبر هذا النهج، الذي يسمى التحفيز بالتيار المباشر عبر الجمجمة، فعالا عند استخدامه عدة مرات في الأسبوع لمدة نصف ساعة كل مرة.
وأظهرت تجارب سابقة أن العلاج ينجح عند تلقيه تحت إشراف طبي في عيادة أو مختبر.
وقد أجريت التجربة الجديدة في جامعة إيست لندن برعاية الشركة السويدية Flow Neuroscience، ومشاركة 174 شخصا يعانون اكتئابا معتدلا أو شديدا، قسموا إلى مجموعتين، إحداهما حصلت على علاج وهمي، جعلهم يشعرون بوخز فقط في الرأس.
وجرى توضيح كيفية استخدام المشاركين السماعات في المنزل بمفردهم لـ10 أسابيع عبر مكالمة فيديو بالإنترنت.
توضع السماعة على جانبي الجبهة، وتشغل لبضع ثوانٍ فقط، ليتدفق خلالها التيار الكهربائي. وعلى الرغم من تحسن أعراض الاكتئاب في المجموعتين على مقياس من 52 نقطة، فإن الذين حصلوا على العلاج الحقيقي أظهروا أكبر قدر من الفائدة بنحو 9 نقاط مقارنة مع 7، وهي درجة اختلاف مشابهة لتلك التي تظهر مع مضادات الاكتئاب.
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