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سماعة كهربائية تعالج الاكتئاب

1/1/2024 2:18:47 PM
(MENAFN- Al Watan) أثبتت تجربة جديدة أن سماعة Flow، التي توفر تيارا كهربائيا منخفضا إلى الدماغ، تقلل أعراض الاكتئاب عند وضعها في المنزل.
ووفق ((نيو ساينتست))، يعتبر هذا النهج، الذي يسمى التحفيز بالتيار المباشر عبر الجمجمة، فعالا عند استخدامه عدة مرات في الأسبوع لمدة نصف ساعة كل مرة.
وأظهرت تجارب سابقة أن العلاج ينجح عند تلقيه تحت إشراف طبي في عيادة أو مختبر.
وقد أجريت التجربة الجديدة في جامعة إيست لندن برعاية الشركة السويدية Flow Neuroscience، ومشاركة 174 شخصا يعانون اكتئابا معتدلا أو شديدا، قسموا إلى مجموعتين، إحداهما حصلت على علاج وهمي، جعلهم يشعرون بوخز فقط في الرأس.
وجرى توضيح كيفية استخدام المشاركين السماعات في المنزل بمفردهم لـ10 أسابيع عبر مكالمة فيديو بالإنترنت.
توضع السماعة على جانبي الجبهة، وتشغل لبضع ثوانٍ فقط، ليتدفق خلالها التيار الكهربائي. وعلى الرغم من تحسن أعراض الاكتئاب في المجموعتين على مقياس من 52 نقطة، فإن الذين حصلوا على العلاج الحقيقي أظهروا أكبر قدر من الفائدة بنحو 9 نقاط مقارنة مع 7، وهي درجة اختلاف مشابهة لتلك التي تظهر مع مضادات الاكتئاب.

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