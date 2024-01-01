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ابتكار لقاح مضاد لمتغيرات كورونا

1/1/2024 2:18:46 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكن علماء من معهد كارولينسكا السويدي من ابتكار لقاح جديد مضاد لجميع متغيرات فيروس كورونا ((كوفيد-19)).
ونشرت مجلة ((bioRxiv)) تفاصيل الابتكار الجديد الذي توصل له العلماء بعدما أشركوا في تجاربهم 24 شخصا أعمارهم فوق 64 عاما سبق لهم أن تلقوا 4-5 جرعات من لقاح مضاد للفيروس.
أثبتت نتائج هذه الاختبارات الفعالية العالية للقاح الجديد ضد المتغيرات المتحورة للفيروس، ليس فقط ضد المتغير XBB بل كذلك ضد المتغيرات الجديدة والتي من بينها BA.2.86.
يأتي ذلك في إطار مساعي العلماء لتعويض عدم قدرة اللقاحات السابقة على الحماية المطلوبة ضد متحور ((أوميكرون)) والمتغيرات الجديدة، حيث أن اللقاحات السابقة كانت مصممة للفيروس الأصلي، أما اللقاح المبتكر حديثا فهو موجه بالدرجة الأولى ضد متحور ((أوميكرون)) الذي يختلف تماما عن السلالة الأصلية للفيروس.
يشار إلى أن اللقاحات المنتشرة حاليا تعتبر فعالة ضد الفيروس الأصلي SARS-CoV-2 وكذلك ضد متحور ((أوميكرون))، لكن تفرعه إلى عدد من المتغيرات، دفع العلماء إلى ابتكار لقاح جديد.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد رفعت تصنيف متحور كورونا الجديد ((جي-إن-1)) إلى ((مثير للاهتمام))، وذلك بعد أن صنفته في وقت سابق على أنه جزء فرعي من السلالة الأم ((بي-أي-.2.86)).
يشار إلى أن إعلان الصحة العالمية بشأن المتحور الجديد يتزامن مع تصاعده في عدد من بلدان العالم بسرعة فائقة، مما أثار المخاوف من تكرار تجربة كوفيد-19.

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