Tuesday, 02 January 2024 12:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قتلت شقيقتها خلال تصوير Tiktok

1/1/2024 2:18:46 PM
(MENAFN- Al Watan) تبحث الشرطة في إقليم البنجاب وسط باكستان عن فتاة، تبلغ من العمر 19 عاما، متهمة بإطلاق النار على شقيقتها الصغرى، ما أسفر عن مقتلها في أثناء تسجيلها مقطع فيديو على تطبيق ((تيك توك)).
وقع الحادث في قرية صغيرة بمنطقة جوجرات في إقليم البنجاب الجمعة الماضي، وتكتمت الأسرة على الأمر في البداية.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن الشقيقة الكبرى تشاجرت مع شقيقتها الصغرى (14 عاما) بسبب تصوير مقطع فيديو على تطبيق ((تيك توك)). ونقلت الأسرة الفتاة إلى المستشفى، لكنها لقيت حتفها متأثرة بالرصاصة القاتلة التي أصابت رقبتها.
وقال محمد نصير من شرطة ساراي الامجير، الذي يحقق في القضية: ((يبدو أن إطلاق النار كان حادثا، ولكن سيكون من السابق لأوانه التوصل إلى استنتاجات)).
وأضاف نصير أن رجال الشرطة توجهوا إلى مسرح الجريمة وجمعوا الأدلة، متابعا: ((نبحث عن الفتاة المتهمة بإطلاق النار على شقيقتها الصغرى)).
هذه ليست المرة الأولى التي يفقد فيها شخص صغير السن حياته في أثناء تسجيل فيديوهات على ((تيك توك)).
وقد حاولت السلطات الباكستانية تنظيم منصة ((تيك توك))، وحظرتها مرارا وتكرارا بسبب المخاوف بشأن محتواها غير المناسب.

MENAFN01012024000089011017ID1107674312

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث