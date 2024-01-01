قتلت شقيقتها خلال تصوير Tiktok

(MENAFN
- Al Watan) تبحث الشرطة في إقليم البنجاب وسط باكستان عن فتاة، تبلغ من العمر 19 عاما، متهمة بإطلاق النار على شقيقتها الصغرى، ما أسفر عن مقتلها في أثناء تسجيلها مقطع فيديو على تطبيق ((تيك توك)).
وقع الحادث في قرية صغيرة بمنطقة جوجرات في إقليم البنجاب الجمعة الماضي، وتكتمت الأسرة على الأمر في البداية.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن الشقيقة الكبرى تشاجرت مع شقيقتها الصغرى (14 عاما) بسبب تصوير مقطع فيديو على تطبيق ((تيك توك)). ونقلت الأسرة الفتاة إلى المستشفى، لكنها لقيت حتفها متأثرة بالرصاصة القاتلة التي أصابت رقبتها.
وقال محمد نصير من شرطة ساراي الامجير، الذي يحقق في القضية: ((يبدو أن إطلاق النار كان حادثا، ولكن سيكون من السابق لأوانه التوصل إلى استنتاجات)).
وأضاف نصير أن رجال الشرطة توجهوا إلى مسرح الجريمة وجمعوا الأدلة، متابعا: ((نبحث عن الفتاة المتهمة بإطلاق النار على شقيقتها الصغرى)).
هذه ليست المرة الأولى التي يفقد فيها شخص صغير السن حياته في أثناء تسجيل فيديوهات على ((تيك توك)).
وقد حاولت السلطات الباكستانية تنظيم منصة ((تيك توك))، وحظرتها مرارا وتكرارا بسبب المخاوف بشأن محتواها غير المناسب.
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