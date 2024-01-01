سوق الأسهم السعودية ينهى أولى جلسات 2024 مرتفعا بـ 69 نقطة

(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" أولى تعاملات عام 2024 باللون الأخضر كاسبا 69 نقطة عند مستوى 12037 نقطة وبتداولات تجاوزت 6 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 139 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات تشب، وأميانتيت، والبحر الأحمر، والأندلس، وسلامة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، ونسيج، وأماك، وسابتكو، وأسمنت المدينة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و7.14% .
فيما كانت أسهم شركات أنعام القابضة، وأرامكو السعودية، وشمس، والباحة، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، ومعادن، والراجحي، والنهدي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 40.72 نقطة ليقفل عند مستوى 24488.26 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 40.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.
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