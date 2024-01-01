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سوق الأسهم السعودية ينهى أولى جلسات 2024 مرتفعا بـ 69 نقطة

1/1/2024 2:18:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" أولى تعاملات عام 2024 باللون الأخضر كاسبا 69 نقطة عند مستوى 12037 نقطة وبتداولات تجاوزت 6 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 139 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات تشب، وأميانتيت، والبحر الأحمر، والأندلس، وسلامة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، ونسيج، وأماك، وسابتكو، وأسمنت المدينة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و7.14% .
فيما كانت أسهم شركات أنعام القابضة، وأرامكو السعودية، وشمس، والباحة، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، ومعادن، والراجحي، والنهدي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 40.72 نقطة ليقفل عند مستوى 24488.26 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 40.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.

MENAFN01012024000089011017ID1107674311

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