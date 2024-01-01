إطلاق مركز نمو السياحة TDF Grow

(MENAFN
- Al Watan) أعلن صندوق التنمية السياحي إطلاق مركز نمو السياحة ((TDF Grow)) لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة، من خلال دفع عجلة الابتكار ورعاية المواهب وتوفير الأدوات المناسبة والبيئة الملائمة لرواد الأعمال ومساعدتهم على تأسيس منشآت سياحية.
وسيطلق مركز نمو السياحة 5 برامج رائدة تُلبي احتياجات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات بالقطاع السياحي.
وتتطلع هذه البرامج إلى تعزيز الابتكار والنمو في قطاع السياحة وتوفير الدعم اللازم لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال المهم.
ويأتي هذا الإعلان عن إطلاق مركز نمو السياحة في إطار التزام صندوق التنمية السياحي بالعمل على تحفيز الاستثمار في قطاع السياحة، وتعزيز جاهزية رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها ببرامج وخدمات تساعدها على تسريع وتيرة أعمالها في قطاع السياحة بالمملكة، تماشياً مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية السعودية 2030.
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