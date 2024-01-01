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إطلاق مركز نمو السياحة TDF Grow

1/1/2024 2:18:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن صندوق التنمية السياحي إطلاق مركز نمو السياحة ((TDF Grow)) لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة، من خلال دفع عجلة الابتكار ورعاية المواهب وتوفير الأدوات المناسبة والبيئة الملائمة لرواد الأعمال ومساعدتهم على تأسيس منشآت سياحية.
وسيطلق مركز نمو السياحة 5 برامج رائدة تُلبي احتياجات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات بالقطاع السياحي.
وتتطلع هذه البرامج إلى تعزيز الابتكار والنمو في قطاع السياحة وتوفير الدعم اللازم لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال المهم.
ويأتي هذا الإعلان عن إطلاق مركز نمو السياحة في إطار التزام صندوق التنمية السياحي بالعمل على تحفيز الاستثمار في قطاع السياحة، وتعزيز جاهزية رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها ببرامج وخدمات تساعدها على تسريع وتيرة أعمالها في قطاع السياحة بالمملكة، تماشياً مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية السعودية 2030.

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