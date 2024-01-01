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50 ألف جولة تفتيش للالتزام البيئي

1/1/2024 2:18:45 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خطته التشغيلية للعام الجديد 2024، تحت شعار ((لِنكُن)) التي تتواءم مع الإستراتيجية الوطنية للبيئة وترتكز على مواصلة الجهود لخلق بيئة مستدامة. واستعرض منسوبو المركز خلال حفل الإطلاق بحضور وكيل ((وزارة البيئة والمياه والزراعة)) للبيئة الدكتور أسامة فقيها وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمركز الإنجازات التي حُقِّقَت خلال العام الماضي التي أسهمت في رفع مستوى الوعي البيئي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة والمحافظة على مختلف مكونات الأوساط البيئية.
ونفذ المركز خلال العام 2023 عددًا من التمارين التعبوية التي تعد الأكبر من نوعها لحماية البيئة البحرية من خطر الانسكابات الزيتية أو التسربات النفطية بمشاركة أكثر من 50 جهة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تنفيذ قرابة الـ50 ألف جولة تفتيشية على المنشآت ذات الأثر البيئي للتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن سلامة البيئة، وتسهم في تحسين جودة الحياة. وقد شارك المركز خلال العام الماضي في عدد من أهم المؤتمرات البيئية والمناخية محليًا وإقليميًا ودوليًا، إضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التعاون والتفاهم مع عدد من الهيئات والقطاعات الحكومية والأكاديمية للارتقاء بالمنظومة البيئية ومكوناتها، وتحقيق جوائز مختلفة محلية وإقليمية في جودة الخدمات والتحول الرقمي.

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