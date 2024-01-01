حصتان تدريبيتان للأخضر

حصتان تدريبيتان للأخضر
التاريخ
1/1/2024 2:18:45 PM
(MENAFN
- Al Watan) واصل المنتخب السعودي تحضيراته بمعسكره الذي يقيمه حاليًا بسيلين بقطر، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا التي ستقام في قطر خلال يناير الجاري.
وأخضع المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني الصقور لتدريبات منوعة على فترتين صباحية ومسائية.
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