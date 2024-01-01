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حصتان تدريبيتان للأخضر

1/1/2024 2:18:45 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل المنتخب السعودي تحضيراته بمعسكره الذي يقيمه حاليًا بسيلين بقطر، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا التي ستقام في قطر خلال يناير الجاري.
وأخضع المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني الصقور لتدريبات منوعة على فترتين صباحية ومسائية.

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