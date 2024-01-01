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27 لاعبا بمعسكر الأولمبي

1/1/2024 2:18:45 PM
(MENAFN- Al Watan) يقيم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا معسكرا إعداديا في الإمارات، خلال الفترة من الـ3 وحتى الـ30 من يناير الجاري، ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا.
واستدعى المدرب الوطني سعد الشهري 27 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، الذي سينطلق غدًا.
يذكر أن الأخضر يأتي في المجموعة الثالثة، وإلى جانبه العراق، تايلاند، وطاجيكستان.

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