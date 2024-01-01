27 لاعبا بمعسكر الأولمبي

(MENAFN
- Al Watan) يقيم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا معسكرا إعداديا في الإمارات، خلال الفترة من الـ3 وحتى الـ30 من يناير الجاري، ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا.
واستدعى المدرب الوطني سعد الشهري 27 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، الذي سينطلق غدًا.
يذكر أن الأخضر يأتي في المجموعة الثالثة، وإلى جانبه العراق، تايلاند، وطاجيكستان.
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