Monday, 01 January 2024 11:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مروحيات البحرية الأمريكية تقتل حوثيين

1/1/2024 2:18:45 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر الجيش الأمريكي أن قواته فتحت النار على المتمردين الحوثيين بعد أن هاجموا سفينة شحن في البحر الأحمر، مما أسفر عن مقتل عديد منهم في تصعيد للصراع البحري المرتبط بالحرب في غزة. وقال مسؤول في البيت الأبيض: ((سنتحرك دفاعاً عن النفس في المستقبل)).
وفي سلسلة من البيانات، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن طاقم المدمرة USS Gravely أسقط أولاً صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقا على السفينة ميرسك هانغتشو، بعد أن أبلغت السفينة عن تعرضها لصاروخ في وقت سابق أثناء إبحارها عبر البحر الأحمر الجنوبي.
وقالت البحرية الأمريكية، إن أربعة زوارق صغيرة هاجمت بعد ذلك سفينة الشحن نفسها بنيران الأسلحة الصغيرة وحاول المتمردون الصعود على متن السفينة.
لذا استجابت حاملة الطائرات ((يو إس إس جرافلي)) والمروحيات من حاملة الطائرات ((يو إس إس دوايت دي أيزنهاور)) لنداء استغاثة ميرسك هانغتشو وأصدرت تحذيرات شفهية للمهاجمين، الذين ردوا بإطلاق النار على المروحيات.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن ((مروحيات البحرية الأمريكية ردت بإطلاق النار دفاعا عن النفس))، مما أدى إلى إغراق ثلاثة من الزوارق الأربعة ومقتل الأشخاص الذين كانوا على متنها بينما فر القارب الرابع من المنطقة.

MENAFN01012024000089011017ID1107674302

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث