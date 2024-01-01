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اليابان تحذر سكان السواحل من العودة لمنازلهم

1/1/2024 2:18:45 PM
(MENAFN- Al Watan) طلبت اليابان من سكان المناطق الساحلية عدم العودة إلى منازلهم حيث لا يزال من الممكن حدوث موجات مميتة، رافق ذلك تخفيضها لأعلى مستوى من التحذير من تسونامي، الذي صدر في أعقاب سلسلة من الزلازل الكبرى.
وأدت الزلازل، التي بلغت قوة أكبرها 7.6 درجات إلى اشتعال النيران وانهيار المباني على الساحل الغربي لجزيرة هونشو الرئيسية في اليابان. ولم يتضح عدد الأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا.
وأبلغت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية عن وقوع أكثر من 10 زلازل في بحر اليابان قبالة ساحل إيشيكاوا والمحافظات القريبة.
دمار وحصار
وذكرت المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي أن ستة منازل على الأقل تضررت بسبب الزلازل، وإن الناس محاصرون بداخلها. وأضاف أن حريقا اندلع في مدينة واجيما بمحافظة إيشيكاوا، وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 30 ألف أسرة.
وأصدرت الوكالة في البداية تحذيرًا من حدوث تسونامي كبير لإيشيكاوا وتحذيرات من حدوث تسونامي منخفض المستوى لبقية الساحل الغربي لجزيرة هونشو، إضافة إلى أقصى شمال جزرها الرئيسية، هوكايدو.
وتم تخفيض التحذير إلى تسونامي عادي بعد عدة ساعات، مما يعني أن المياه قد تصل إلى 3 أمتار (10 أقدام). وأضافت أن الهزات الارتدادية قد تضرب نفس المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وحذرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة NHK في البداية من أن السيول قد يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار.
وقالت إن أمواج تسونامي قد تستمر في العودة، ويستمر بث التحذيرات بعد ساعات من الإنذار الأولي. كما هزت عدة هزات ارتدادية المنطقة.
وشدد هاياشي على أنه من الأهمية بمكان أن يبتعد الناس في المناطق الساحلية عن التسونامي القادم. قائلا: ((كل دقيقة لها أهميتها. يرجى الإخلاء إلى منطقة آمنة على

إجلاء وغرق
وواجه الأشخاص العائدون للحصول على محافظهم وممتلكاتهم الأخرى، خطر الانجراف والغرق حتى بعد ساعات من التحذير الأول للإخلاء. وتم إجلاء الناس إلى الملاعب، حيث من المرجح أن يبقوا لبضعة أيام.
وقال هاياشي، إنه لم يتم تأكيد أي تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى بسبب الزلازل، قائلا إن الوضع لا يزال غير واضح. وأضاف أن الجيش الياباني يشارك في جهود الإنقاذ.
وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام يابانية أشخاصا يركضون في الشوارع، ودخانا أحمر يتصاعد من حريق في حي سكني. وأظهرت الصور حشدا من الناس، بما في ذلك امرأة تحمل طفلا على ظهرها، يقفون بالقرب من الشقوق الضخمة التي مزقت الرصيف.
وأصيب بعض الأشخاص بجروح طفيفة عندما تعثروا وسقطوا أثناء فرارهم أو عندما سقطت أشياء من على الرفوف واصطدمت بهم، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.
مركز طوارئ
وقالت وكالة الأرصاد الجوية في مؤتمر صحفي تم بثه على المستوى الوطني، إن مزيدا من الزلازل الكبرى قد تضرب المنطقة خلال الأسبوع المقبل، بخاصة في اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة.
وتم رصد أكثر من 10 زلازل قوية في المنطقة، مع وجود مخاطر حدوث انهيارات أرضية وانهيار منازل.
وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للصحفيين، إن الحكومة اليابانية أنشأت مركزا خاصا للطوارئ لجمع المعلومات عن الزلازل وأمواج المد العاتية (تسونامي) ونقلها بسرعة إلى السكان لضمان

زلازل اليابان الحالية أدت إلى:
توقف حركة القطارات السريعة في المنطقة
إغلاق أجزاء من الطريق السريع
انفجار أنابيب المياه
بعض خدمات الهاتف الخليوي في المنطقة لم تعد تعمل.

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