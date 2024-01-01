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دعم سعودي متواصل للمتضررين في غزة

1/1/2024 2:18:45 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإنسانية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
وقد جرى توزيع السلال الغذائية والمساعدات الإيوائية في منطقة تل الزهور وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية، وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع.
وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
34 طائرة إغاثية
في غضون ذلك، وصلت إلى مطار العريش الدولي بمصر الطائرة الإغاثية السعودية الـ34، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، وتحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 24 طنًا، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
حملة شعبية مستمرة
وتجاوز مجموع التبرعات للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 601 مليون ريال، بينما يقدّر عدد المتبرعين بأكثر من مليون و350 ألف متبرع، وذلك بعدما أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هذه الحملة الإغاثية على منصة ((ساهم))، إنفاذا لتوجيهات القيادة.

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