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90 طائرة مسيرة رقم روسيا القياسي في العام الجديد

1/1/2024 2:18:44 PM
(MENAFN- Al Watan) خلال الساعات الأولى من العام الجديد، أطلقت روسيا رقما قياسيا بـ90 طائرة من دون طيار من نوع شاهد فوق أوكرانيا، بحسب ما ذكرت القوات الجوية الأوكرانية، بينما أبلغت روسيا أيضًا عن هجمات أوكرانية.
وقال أوليه كيبر رئيس الإدارة العسكرية في المنطقة، إن صبيًا يبلغ من العمر 15 عامًا قُتل وأصيب سبعة أشخاص بعد سقوط حطام من إحدى 87 طائرة من دون طيار تم إسقاطها على مبنى سكني في مدينة أوديسا. وأدى الحطام أيضًا إلى اندلاع عدد من الحرائق الصغيرة، بما في ذلك في ميناء المدينة.
وفي مدينة لفيف الغربية، ألحقت الهجمات الروسية أضرارًا بالغة بمتحف مخصص لرومان شوخيفيتش، وهو قائد قومي وعسكري أوكراني مثير للجدل حارب من أجل استقلال أوكرانيا خلال الحرب العالمية الثانية. كما لحقت أضرار بالمباني الجامعية في بلدة دوبلياني، على الرغم من عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات.
القصف الأوكراني
وفي الوقت نفسه، قُتل أربعة أشخاص وأصيب 13 آخرون في أعقاب القصف الأوكراني على المناطق التي تحتلها روسيا في دونيتسك، وفقًا لزعيم المنطقة الذي عينته روسيا، دينيس بوشيلين. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الروسية أن صحفيا كان من بين الضحايا، لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.
وقال الحاكم الإقليمي فياتشيسلاف جلادكوف، إن شخصا قتل أيضا وأصيب آخر في قصف على بلدة شيبيكينو الحدودية الروسية. وتأتي الضربات الجوية في أعقاب سلسلة من القصف الجوي العنيف الذي بدأ الجمعة، عندما شنت روسيا هجومًا استمر 18 ساعة وصفه أحد مسؤولي القوات الجوية بأنه أكبر وابل جوي في الحرب. وقُتل ما لا يقل عن 49 شخصًا في القصف، وأفاد رجال الإنقاذ في كييف، الإثنين، أنهم انتشلوا ما لا يقل عن ثماني جثث أخرى من تحت الأنقاض.
وأفاد مسؤولون محليون أن قصفاً ألقي باللوم فيه على أوكرانيا في وسط مدينة بيلغورود الحدودية الروسية، السبت، أدى إلى مقتل 21 شخصاً، بينهم ثلاثة

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