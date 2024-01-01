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هروب للناقلات من الميزان الثابت في الطريق الدولي

1/1/2024 2:18:44 PM

(MENAFN- Al Watan) استغلت ناقلات الشحن البري الطريق الدولي الجديد بمنطقة جازان لتجاوز الميزان الثابت بمحافظة الدرب شمال المنطقة هربا من دفع رسوم الحمولة الزائدة للناقلات المتوجهة لمختلف مناطق المملكة. ويختصر طريق الملك عبدالله الدولي الرابط بين مدينة جيزان ومحافظة الدرب شمال المنطقة أكثر من 50كم تقريبا من مسافة الطريق القديم، وبأكثر من نصف ساعة في 3 مسارات بالاتجاه الواحد وسط حماية بسياج حديدي يمنع تسلل المواشي.
حركة مرورية
((الوطن)) رصدت تدفق الحركة المرورية بطريق الملك عبدالله الدولي، التي تتخللها مخارج للمركبات الصغيرة والمتوسطة للأحياء السكنية المرتبطة بالطريق، في ظل وجود حماية للطريق بدخول وخروج آمن، إلا أن سائقي الناقلات الثقيلة بمختلف أنواعها المتجهة للدرب يواصلون الطريق الدولي هربا من الميزان الثابت الذي ما زال في موقعه بالطريق الدولي القديم متوسطا الأحياء السكنية بمدن محافظات المنطقة ابتداء من الظبية وصبيا وبيش وصولا إلى الدرب. كما رصدت ((الوطن)) الكثبان الرملية التي تحجب الرؤية وسط ناقلات محملة بصهاريج وقود وأخرى مختلفة الحمولة دون مرورها على الميزان الثابت، بالطريق الرابط بين منطقة جازان ومحافظات منطقة عسير ومكة المكرمة.
وزن الحمولة
مصادر كشفت لـ((الوطن)) أن الجهات المعنية لاحظت تناقص عدد مركبات النقل التي تمر على الميزان الثابت قبل نقطة التفتيش الأمني بالدرب للتأكد من حمولتها، وقامت، أخيرا، بوضع ميزان متحرك على الطريق الدولي لوزن الحمولة لجميع مركبات النقل الثقيل.
من جانبه، أشار محافظ الدرب فيصل بن وريك، إلى حرص أمير منطقة جازان ونائبه لاكتمال الطريق الدولي الجديد الذي يخدم جميع المسافرين من وإلى منطقة جازان حيث وجه بفتح دوران آمن للمركبات المقبلة من الطريق الدولي والتقائها بالطريق الرابط بين مدينة الدرب ومنطقتي عسير ومكة المكرمة، الذي أصبح في مراحله الأخيرة للانتهاء، مؤكدا أنه سوف يخدم جميع المسافرين.
إلزامية الدخول
إلى ذلك طالب عدد كبير من مسافري الطريق الدولي من الجهات المختصة إلزام قائدي الناقلات بالدخول لمحافظة بيش ليواصلوا خط سيرهم لمحافظة الدرب بعد مرورهم بالميزان الثابت للتأكد من حمولتهم، إلى أن تقوم الجهات المختصة بنقل الميزان الثابت لموقعه الجديد بالطريق الدولي.

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