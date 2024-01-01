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جيش الاحتلال يستعد لمرحلة القتال طويل الأمد

1/1/2024 2:18:44 PM
(MENAFN- Al Watan) استمر القتال العنيف في مناطق أخرى من غزة، مع بداية السنة الجديدة، بخاصة مدينة خان يونس الجنوبية والمناطق الوسطى من القطاع. وتعهدت إسرائيل بالمضي قدما حتى تتحقق أهدافها الحربية، بما في ذلك تفكيك حماس.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يجري نقل آلاف الجنود الإسرائيليين من قطاع غزة، وقال في بيان إنه سيتم إخراج خمسة ألوية أو عدة آلاف من الجنود، من غزة في الأسابيع المقبلة للتدريب والراحة.
وفي مؤتمر صحفي أعلن لأول مرة عن انسحاب القوات دون تحديد عدد القوات التي ستغادر، لم يوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الأدميرال دانيال هاجاري ما إذا كان القرار يعني أن إسرائيل ستبدأ مرحلة جديدة من الحرب. وأضاف أن ((أهداف الحرب تتطلب قتالاً طويل الأمد، ونحن نستعد وفقاً لذلك)).
طريقة عمل مختلفة
وقال عدوان إسرائيل، إن الحرب ستستمر عدة أشهر، وإنها تحتاج إلى وقت لتطهير غزة من أسلحة المسلحين والبنية التحتية ومنع حماس من القدرة على شن مزيد من الهجمات. وقاومت إسرائيل الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار على المدى الطويل، قائلة إن القيام بذلك سيكون بمثابة انتصار لحماس.
وقال شلومو بروم، العميد المتقاعد الذي كان مسؤولاً عن التخطيط الاستراتيجي في الجيش الإسرائيلي، إن تغييرات القوات قد تكون نتيجة للضغوط الأمريكية. وقال إن ذلك يشير إلى تحول في الطريقة التي تدير بها إسرائيل الحرب في بعض المناطق. قال بروم: ((الحرب لن تتوقف)). ((إنها بداية أسلوب مختلف للعملية)).
ولا يزال الإسرائيليون يؤيدون إلى حد كبير أهداف الحرب، حتى مع تزايد التكلفة في أرواح

هجوم بري وجوي
وتعهدت إسرائيل بسحق القدرات العسكرية والحكمية لحماس في حربها، التي أشعلها هجوم الحركة المسلحة في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل.
وردت إسرائيل بهجوم جوي وبري وبحري عنيف أدى إلى مقتل أكثر من 21900 شخص في غزة، ثلثاهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في غزة، وتقول إسرائيل إن أكثر من 8 آلاف مسلح قتلوا دون تقديم أدلة.
وقد أدت الحرب إلى نزوح نحو %85 من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، مما أدى إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يبحثون عن مأوى في المناطق الآمنة التي حددتها إسرائيل، التي قصفها الجيش رغم ذلك. ويشعر الفلسطينيون بأنه لا يوجد مكان آمن في هذا الجيب الصغير. معارك في الجنوب
وفي خان يونس، حيث يعتقد أن إسرائيل لديها آلاف الجنود، أبلغ السكان عن غارات جوية وقصف في غرب المدينة ووسطها.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني على موقع ((X))، تويتر سابقا، إنه نقل عددا من القتلى والجرحى عقب قصف وقع في شارع الشاطئ في خان يونس. ونشرت لقطات ليلية تظهر مسعفين ينقلون الضحايا إلى سيارات

كما وردت أنباء عن قتال في مخيمات اللاجئين الحضرية في وسط غزة حيث وسعت إسرائيل هجومها، الأسبوع الماضي.
وقال سعيد مصطفى، وهو فلسطيني من مخيم النصيرات: ((إنه روتيننا: التفجيرات والمجازر والشهداء)). وقال إنه سمع دوي انفجارات متفرقة وإطلاق نار في النصيرات وفي مخيمي البريج والمغازي القريبين.
وقالت وزارة الصحة في غزة، إن 156 شخصا قتلوا خلال اليوم الماضي.
بلا سلام واستقرار
ومن جهة أخرى، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إنه لن يكون هناك سلام ولا استقرار من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وأضاف أبو ردينة في بيان له، رداً على تصريحات نتنياهو التي قال فيها، إنه ينوي السيطرة على محور فيلادلفيا في قطاع غزة، أن وقف العدوان على غزة أولاً، ووقف هجمات المستعمرين الإرهابيين بحماية جيش الاحتلال على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية هي الأولويات الوطنية حالياً.
وتابع، أن على الإدارة الأمريكية بدلاً من تزويد إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بالسلاح، أن تتحمل مسؤولياتها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار ليس في فلسطين فقط، بل لوقف اشتعال المنطقة.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة في بيانه، ((نحمّل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها))، مضيفاً أن منظمة التحرير الفلسطينية هي هوية الشعب الفلسطيني وعنوان استقلاله

استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين في سلسة غارات إسرائيلية استهدفت منازل سكنية في قطاع غزة.
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 25 غارة على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة
ألحق القصف الإسرائيلي دمارًا في منازل الفلسطينيين.
تواصل طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمخيمات وسط قطاع غزة
لم يتمكن الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول للجرحى؛ بسبب المنع والاستهداف الإسرائيلي للطواقم الطبية
استشهد 314 من الكوادر الطبية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمستمر لليوم الـ87 على التوالي.

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