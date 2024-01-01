الشقيقتان ((هيرميس)) تسيطران على 21% من تداولات البورصة المصرية بـ2023

شهدت البورصة المصرية عامًا غير مسبوق فى أحجام التداولات، دفعت المؤشر لاختبار مستويات تاريخية وأشعلت حمى المنافسة بين شركات السمسرة على حصص سوقية كبرى فى سوق المال، واقتنصت الشقيقتان هيرميس حصص سوقية تقترب من ربع حجم السوق.

تصدرت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية ترتيب سماسرة البورصة بنهاية عام 2023 بعدما قفزت 3 مراكز كاملة خلال العام، مستحوذة على 10.9% من التعاملات، بقيمة تداولات 160.6 مليار جنيه، بحجم تداولات 33.1 مليار ورقة مالية، تم تنفيذها عبر 2.5 مليون عملية.

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وتراجعت شركة إى إف جى هيرميس الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية، مركزاً واحداً بنهاية العام الماضى لتستقر بالمركز الثانى بقيمة تداولات 151.4 مليار جنيه وحجم تداولات 6.7 مليار ورقة منفذة عبر عمليات 708.3 ألف عملية، لتستحوذ على حصة سوقية تقدر بنحو 10.3%.

وتراجعت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية وشركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، مركزاً واحداً لكل منهما لتستقران فى المركزين الثالث والرابع خلال تداولات العام بتداولات 95 و73.1 مليار جنيه على الترتيب، وحصص سوقية 6.5% و5% على الترتيب.

وصعدت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات مركزين لتحتل المركز الخامس بحصة سوقية 4.4%، بتداولات تقدر بنحو 64.4 مليار جنيه، وحجم تداولات يقترب من 25 مليار ورقة مالية.

وحلت شركة عربية أون لاين للوساطة فى الاوراق المالية بالمركز السادس بعدما صعدت 4 مراكز خلال العام الماضى، بقيم تداولات تتجاوز 65.5 مليار جنيه، وبحص سوقية بنحو 3.8%.

وقفزت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية 23 مركزاً لتستقر فى المركز السابع بنهاية تداولات العام، مسيطرة على تداولات تصل إلى 54.6 مليار جنيه، وحصة سوقية 3.7%، منفذة تداولات تقدر بنحو 23.5 مليار سهم.

وقال أحمد حمودة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن الشركة تخطط لاختراق تعاملات المؤسسات خلال العام الجديد بعدما اقتنصت حصة كبيرة من تعاملات الأفراد منذ بداية تأسيسها والتى تشهد نموًا مطردًا، جنبًا إلى جنب مع خطة التوسع فى تعاملات الأفراد التى قادت الشركة للانضمام إلى الـ10 الكبار لسماسرة البورصة المصرية.

وأوضح حمودة أن الشركة تستهدف زيادة عدد العملاء من الأفراد للاستثمار بالبورصة المصرية، خاصة مع توجه الأفراد للاستثمار بالبورصة لضمان الحفاظ على قيمة مدخراتهم فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، حيث دفعت الأفراد للبحث عن الأوعية الاستثمارية المختلفة والتى تحاول ((ثاندر)) تقديمها عبر إضافة خدمات استثمارية جديد على منصة ((ثاندر)).

وأضاف أن الشركة تسعى لمواكبة الشركات العاملة فى البورصات العالمية فى نسب العائدات من الأفراد والتى تشكل نسبة قليلة بمصر مقارنة ببورصة الولايات المتحدة.

بينما استقرت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز الثامن، بقيمة تداولات 53.3 مليار جنيه وحجم تداولات بلغ 21.3 مليارات ورقة مالية مستحوذة على 3.6% من الحصة السوقية.

وصعدت شركة أسطول لتداول الأوراق المالية لتحل بالمركز التاسع بحصة سوقية 3.3% وحجم تداولات 20 مليار سهم بقيمة 48 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

وقال محمد لطفى، العضو المنتدب بالشركة إن هناك خطة للتوسع الجغرافى تتبناها خلال العام الجارى لزيادة عدد فروعها فى مختلف المحافظات خلال العام الجارى، بعد ما أقامت نحو 3 فروع جديدة خلال العام الماضى، فى أكتوبر والشيخ زايد والمنصورة إلى جانب فرعها الرئيسى بمصر الجديدة.

وأكد على أن شركته تستهدف الانضمام للخمس الكبار لسماسرة البورصة خلال تداولات 2024، بالتركيز على توسيع قاعدة فروعها لاقتناص عدد اكبر من العملاء، خاصة الأفراد منهم.

وأشار إلى اهتمام الشركة بنشاط إدارة السندات والأذون حيث لديهم رخصة من هيئة الرقابة المالية بمزاولة النشاط، مما يدفعهم لاستهداف متعاملين جدد للشركة.

وقفزت شركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية والسندات 7 مراكز لتستقر بالمركز العاشر مقتنصة 3.3% من الحصة السوقية بحجم تداولات 8.8 مليار ورقة مالية بقيمة 47.8 مليار جنيه.

وأضاف ياسر المصرى العضو المنتدب بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، أن تنفيذ أكبر صفقتين فى السوق تم من خلال الشركة نتج عنه القفزة التى شهدتها تعاملات الشركة، وهما صفقة الشرقية للدخان وصفقة حلوان للأسمدة بإجمالى 19 مليار جنيه.

وأضاف المصرى أن الشركة تدير عدة صفقات فى سوق خارج المقصورة، واقتربت من إتمام إحدى الصفقات فى قطاع الأغذية خلال الفترة المقبلة.

وكشف عن أن الشركة قامت بإضافة أنشطة جديدة تتمثل فى تداول شهادات الإيداع الدولية، إلى جانب تداول السندات وأذون الخزانة وسندات اليورو، متوقعَا أن تشهد رواجًا خلال العام الجارى بالتزامن مع استهداف قاعدة عملاء أكبر من التداول ((الأون لاين)).