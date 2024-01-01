الشقيقتان ((هيرميس)) تسيطران على 21% من تداولات البورصة المصرية بـ2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) حموده:“ثاندر” تستهدف اختراق تعاملات المؤسسات خلال العام الجاري
شهدت البورصة المصرية عامًا غير مسبوق فى أحجام التداولات، دفعت المؤشر لاختبار مستويات تاريخية وأشعلت حمى المنافسة بين شركات السمسرة على حصص سوقية كبرى فى سوق المال، واقتنصت الشقيقتان هيرميس حصص سوقية تقترب من ربع حجم السوق.
تصدرت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية ترتيب سماسرة البورصة بنهاية عام 2023 بعدما قفزت 3 مراكز كاملة خلال العام، مستحوذة على 10.9% من التعاملات، بقيمة تداولات 160.6 مليار جنيه، بحجم تداولات 33.1 مليار ورقة مالية، تم تنفيذها عبر 2.5 مليون عملية.
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وتراجعت شركة إى إف جى هيرميس الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية، مركزاً واحداً بنهاية العام الماضى لتستقر بالمركز الثانى بقيمة تداولات 151.4 مليار جنيه وحجم تداولات 6.7 مليار ورقة منفذة عبر عمليات 708.3 ألف عملية، لتستحوذ على حصة سوقية تقدر بنحو 10.3%.
وتراجعت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية وشركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، مركزاً واحداً لكل منهما لتستقران فى المركزين الثالث والرابع خلال تداولات العام بتداولات 95 و73.1 مليار جنيه على الترتيب، وحصص سوقية 6.5% و5% على الترتيب.
وصعدت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات مركزين لتحتل المركز الخامس بحصة سوقية 4.4%، بتداولات تقدر بنحو 64.4 مليار جنيه، وحجم تداولات يقترب من 25 مليار ورقة مالية.
وحلت شركة عربية أون لاين للوساطة فى الاوراق المالية بالمركز السادس بعدما صعدت 4 مراكز خلال العام الماضى، بقيم تداولات تتجاوز 65.5 مليار جنيه، وبحص سوقية بنحو 3.8%.
وقفزت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية 23 مركزاً لتستقر فى المركز السابع بنهاية تداولات العام، مسيطرة على تداولات تصل إلى 54.6 مليار جنيه، وحصة سوقية 3.7%، منفذة تداولات تقدر بنحو 23.5 مليار سهم. لطفى: ((أسطول)) تستهدف إضافة فروع جديدة فى المحافظات
وقال أحمد حمودة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن الشركة تخطط لاختراق تعاملات المؤسسات خلال العام الجديد بعدما اقتنصت حصة كبيرة من تعاملات الأفراد منذ بداية تأسيسها والتى تشهد نموًا مطردًا، جنبًا إلى جنب مع خطة التوسع فى تعاملات الأفراد التى قادت الشركة للانضمام إلى الـ10 الكبار لسماسرة البورصة المصرية.
وأوضح حمودة أن الشركة تستهدف زيادة عدد العملاء من الأفراد للاستثمار بالبورصة المصرية، خاصة مع توجه الأفراد للاستثمار بالبورصة لضمان الحفاظ على قيمة مدخراتهم فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، حيث دفعت الأفراد للبحث عن الأوعية الاستثمارية المختلفة والتى تحاول ((ثاندر)) تقديمها عبر إضافة خدمات استثمارية جديد على منصة ((ثاندر)).
وأضاف أن الشركة تسعى لمواكبة الشركات العاملة فى البورصات العالمية فى نسب العائدات من الأفراد والتى تشكل نسبة قليلة بمصر مقارنة ببورصة الولايات المتحدة.
بينما استقرت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز الثامن، بقيمة تداولات 53.3 مليار جنيه وحجم تداولات بلغ 21.3 مليارات ورقة مالية مستحوذة على 3.6% من الحصة السوقية.
وصعدت شركة أسطول لتداول الأوراق المالية لتحل بالمركز التاسع بحصة سوقية 3.3% وحجم تداولات 20 مليار سهم بقيمة 48 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.
وقال محمد لطفى، العضو المنتدب بالشركة إن هناك خطة للتوسع الجغرافى تتبناها خلال العام الجارى لزيادة عدد فروعها فى مختلف المحافظات خلال العام الجارى، بعد ما أقامت نحو 3 فروع جديدة خلال العام الماضى، فى أكتوبر والشيخ زايد والمنصورة إلى جانب فرعها الرئيسى بمصر الجديدة.
وأكد على أن شركته تستهدف الانضمام للخمس الكبار لسماسرة البورصة خلال تداولات 2024، بالتركيز على توسيع قاعدة فروعها لاقتناص عدد اكبر من العملاء، خاصة الأفراد منهم.
وأشار إلى اهتمام الشركة بنشاط إدارة السندات والأذون حيث لديهم رخصة من هيئة الرقابة المالية بمزاولة النشاط، مما يدفعهم لاستهداف متعاملين جدد للشركة.
وقفزت شركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية والسندات 7 مراكز لتستقر بالمركز العاشر مقتنصة 3.3% من الحصة السوقية بحجم تداولات 8.8 مليار ورقة مالية بقيمة 47.8 مليار جنيه.
وأضاف ياسر المصرى العضو المنتدب بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، أن تنفيذ أكبر صفقتين فى السوق تم من خلال الشركة نتج عنه القفزة التى شهدتها تعاملات الشركة، وهما صفقة الشرقية للدخان وصفقة حلوان للأسمدة بإجمالى 19 مليار جنيه.
وأضاف المصرى أن الشركة تدير عدة صفقات فى سوق خارج المقصورة، واقتربت من إتمام إحدى الصفقات فى قطاع الأغذية خلال الفترة المقبلة.
وكشف عن أن الشركة قامت بإضافة أنشطة جديدة تتمثل فى تداول شهادات الإيداع الدولية، إلى جانب تداول السندات وأذون الخزانة وسندات اليورو، متوقعَا أن تشهد رواجًا خلال العام الجارى بالتزامن مع استهداف قاعدة عملاء أكبر من التداول ((الأون لاين)).
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