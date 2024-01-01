نقص المعروض يرفع طن ((الأسمنت)) 200 جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهدت أسعار الأسمنت زيادات سعرية مع بداية الاسبوع الجارى بقيمة تراوحت بين 150 و200 جنيه فى الطن بسبب نقص المعروض المحلى ومخاوف الشركات من أى زيادات جديدة فى مدخلات التصنيع.
قال حسين الشال، تاجر وموزع لمصانع الأسمنت، إن أسعار الأسمنت ارتفعت بنحو 150 جنيها للطن بدعم من نقص المعروض بالسوق المحلى عقب تزايد الطلب التصديرى.
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أضاف لـ”البورصة”، أن متوسط سعر طن الأسمنت سجل حاليًا 2300 جنيه مقابل 2150 الأسبوع الماضى ومن المتوقع أن تتراجع الأسعار إلى المعدلات الطبيعية خلال الربع الأول من العام الجارى خاصة وأن جزء من الزيادات الحالية بسبب مخاوف الشركات من أى تغيرات السوق مستقبلا.
قال أحمد حسين، تاجر مواد بناء، إن أسمنت العريش والنهضة سجلا 2300، ووصلت أسعار أسمنت السويدى إلى 2800 جنيهًا، والسوق المحلى يشهد هدوءا خلال الفترة الحالية بسبب ارتفاع اسعار مواد البناء وبالتحديد حديد التسليح.
قال أحمد عادل المدير الإدارى بشركة المتحدة للحديد والأسمنت، إن أسعار الأسمنت شهدت ارتفاعًا بقيمة بقيمة 200 جنيه للطن ليسجل أسمنت القاهرة 2300 جنيه للطن مقابل 2100 الأسبوع الماضى.
أضاف لـ ((البورصة))، أن السبب الرئيسى لارتفاع الأسعار هو تراجع المعروض مع زيادة الطلب الخارجى، موضحًا أن أسعار الأسمنت فى نهاية كل عام بسبب تخلص الشركات من المخزون والقيام بأعمال الجرد والاستعداد لإنتاج الكميات الجديدة.
وتوقع أن تستقر أسعار الأسمنت مع بداية العام المقبل وعدم تخطيها المستويات التى وصلت إليها على مدار العام الجارى.
ووفقًا لشعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، يصل إجمالى حجم الإنتاج الكلى من الأسمنت إلى 85 مليون طن سنويًا، فى حين أن احتياج السوق للاستهلاك المحلى والتصديرى لا يزيد على 55 مليون طن سنويًا.
وأصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قرارًا بتخفيض إنتاج شركات الأسمنت بأكثر من 10% بداية من 2021 لمدة عام، وجرى تمديد العمل بالقرار لعام آخر فى يوليو 2023 استجابة لطلب الشركات.
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