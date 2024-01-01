نقص المعروض يرفع طن ((الأسمنت)) 200 جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت أسعار الأسمنت زيادات سعرية مع بداية الاسبوع الجارى بقيمة تراوحت بين 150 و200 جنيه فى الطن بسبب نقص المعروض المحلى ومخاوف الشركات من أى زيادات جديدة فى مدخلات التصنيع.

قال حسين الشال، تاجر وموزع لمصانع الأسمنت، إن أسعار الأسمنت ارتفعت بنحو 150 جنيها للطن بدعم من نقص المعروض بالسوق المحلى عقب تزايد الطلب التصديرى.

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أضاف لـ”البورصة”، أن متوسط سعر طن الأسمنت سجل حاليًا 2300 جنيه مقابل 2150 الأسبوع الماضى ومن المتوقع أن تتراجع الأسعار إلى المعدلات الطبيعية خلال الربع الأول من العام الجارى خاصة وأن جزء من الزيادات الحالية بسبب مخاوف الشركات من أى تغيرات السوق مستقبلا.

قال أحمد حسين، تاجر مواد بناء، إن أسمنت العريش والنهضة سجلا 2300، ووصلت أسعار أسمنت السويدى إلى 2800 جنيهًا، والسوق المحلى يشهد هدوءا خلال الفترة الحالية بسبب ارتفاع اسعار مواد البناء وبالتحديد حديد التسليح.

قال أحمد عادل المدير الإدارى بشركة المتحدة للحديد والأسمنت، إن أسعار الأسمنت شهدت ارتفاعًا بقيمة بقيمة 200 جنيه للطن ليسجل أسمنت القاهرة 2300 جنيه للطن مقابل 2100 الأسبوع الماضى.

أضاف لـ ((البورصة))، أن السبب الرئيسى لارتفاع الأسعار هو تراجع المعروض مع زيادة الطلب الخارجى، موضحًا أن أسعار الأسمنت فى نهاية كل عام بسبب تخلص الشركات من المخزون والقيام بأعمال الجرد والاستعداد لإنتاج الكميات الجديدة.

وتوقع أن تستقر أسعار الأسمنت مع بداية العام المقبل وعدم تخطيها المستويات التى وصلت إليها على مدار العام الجارى.

ووفقًا لشعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، يصل إجمالى حجم الإنتاج الكلى من الأسمنت إلى 85 مليون طن سنويًا، فى حين أن احتياج السوق للاستهلاك المحلى والتصديرى لا يزيد على 55 مليون طن سنويًا.

وأصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قرارًا بتخفيض إنتاج شركات الأسمنت بأكثر من 10% بداية من 2021 لمدة عام، وجرى تمديد العمل بالقرار لعام آخر فى يوليو 2023 استجابة لطلب الشركات.