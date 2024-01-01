((قطاع الأعمال)) تبحث إمكانية إعادة تشغيل شركة الحرير الصناعى بكفر الدوار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعمل وزارة قطاع الأعمال العام على إعادة تشغيل مصانع شركة الحرير الصناعى وألياف البوليستر بكفر الدوار بعد توقف نحو 10 سنوات.
زار الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أمس الاثنين، شركة الحرير الصناعى وألياف البوليستر بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وبحث مشروع تطوير وإعادة تشغيل مصانع الشركة التى كانت تعمل بإنتاج الفايبر بوليستر الفرجن القطنى والصوفي، وتوقفت عن الإنتاج منذ ما يقرب من 10 سنوات.
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ذكر بيان من وزارة قطاع الأعمال العام، أن الوزارة، تعمل على استئناف نشاط الشركة لوقف استيراد تلك المنتجات التى تضم أيضًا الفايبر بوليستر الفرجن القطنى والصوفى، نظرًا لما يمثله المنتج من أهمية للصناعة وأنه لا يوجد مثيل له فى منطقة الشرق الأوسط.
استعرض الدكتور محمود عصمت، أمس مع المسئولين بالوزارة، خطط إحياء الشركة وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج ودراسات السوق وعروض شركات القطاع الخاص لشراء المنتج والمساهمة فى توفير المادة الخام ومدى توافر منتجات الشركة فى الأسواق العالمية.
بحسب البيان تمت مراجعة تنفيذ الأعمال والجداول الزمنية والمعوقات الناتجة عن فترة توقف العمل بالمصانع وغيرها من الأعمال الخدمية مثل محطة المياه والموعد المبدئى للتشغيل التجريبى للمصنع الأول والذى يعقبه تشغيل مصنعين آخرين.
تفقد عصمت الأقسام والوحدات الإنتاجية داخل الشركة، تمهيدًا لإعادة التشغيل وكذلك مصنع خيوط وألياف البوليستر وخط إنتاج الشعيرات الصوفية والذى سيتم تحويله للعمل بخامات محلية، وتمت مراجعة خطة بدء التشغيل واختبار المنتج والمواصفات المطلوبة للتصدير وكذلك السوق المحلية.
أكد وزير قطاع الأعمال العام، أن إعادة تشغيل الشركة يأتى فى إطار السياسة العامة للدولة لدعم الصناعة وتوطينها وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى لتقليل الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية بدلا من استيرادها، مع تصدير الفائض للأسواق الخارجية.
وتأسست الشركة مصر للحرير الصناعى منذ عام 1946، وكانت أول منتج للألياف الصناعية فى مصر والشرق الأوسط.
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