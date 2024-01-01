((قطاع الأعمال)) تبحث إمكانية إعادة تشغيل شركة الحرير الصناعى بكفر الدوار

MENAFN - Al-Borsa News) تعمل وزارة قطاع الأعمال العام على إعادة تشغيل مصانع شركة الحرير الصناعى وألياف البوليستر بكفر الدوار بعد توقف نحو 10 سنوات.

زار الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أمس الاثنين، شركة الحرير الصناعى وألياف البوليستر بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وبحث مشروع تطوير وإعادة تشغيل مصانع الشركة التى كانت تعمل بإنتاج الفايبر بوليستر الفرجن القطنى والصوفي، وتوقفت عن الإنتاج منذ ما يقرب من 10 سنوات.

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ذكر بيان من وزارة قطاع الأعمال العام، أن الوزارة، تعمل على استئناف نشاط الشركة لوقف استيراد تلك المنتجات التى تضم أيضًا الفايبر بوليستر الفرجن القطنى والصوفى، نظرًا لما يمثله المنتج من أهمية للصناعة وأنه لا يوجد مثيل له فى منطقة الشرق الأوسط.

استعرض الدكتور محمود عصمت، أمس مع المسئولين بالوزارة، خطط إحياء الشركة وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج ودراسات السوق وعروض شركات القطاع الخاص لشراء المنتج والمساهمة فى توفير المادة الخام ومدى توافر منتجات الشركة فى الأسواق العالمية.

بحسب البيان تمت مراجعة تنفيذ الأعمال والجداول الزمنية والمعوقات الناتجة عن فترة توقف العمل بالمصانع وغيرها من الأعمال الخدمية مثل محطة المياه والموعد المبدئى للتشغيل التجريبى للمصنع الأول والذى يعقبه تشغيل مصنعين آخرين.

تفقد عصمت الأقسام والوحدات الإنتاجية داخل الشركة، تمهيدًا لإعادة التشغيل وكذلك مصنع خيوط وألياف البوليستر وخط إنتاج الشعيرات الصوفية والذى سيتم تحويله للعمل بخامات محلية، وتمت مراجعة خطة بدء التشغيل واختبار المنتج والمواصفات المطلوبة للتصدير وكذلك السوق المحلية.

أكد وزير قطاع الأعمال العام، أن إعادة تشغيل الشركة يأتى فى إطار السياسة العامة للدولة لدعم الصناعة وتوطينها وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى لتقليل الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية بدلا من استيرادها، مع تصدير الفائض للأسواق الخارجية.

وتأسست الشركة مصر للحرير الصناعى منذ عام 1946، وكانت أول منتج للألياف الصناعية فى مصر والشرق الأوسط.