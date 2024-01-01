((التجارة والصناعة)) تجذب 150 شركة أجنبية فى 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، إن الوزارة جذبت 150 شركة أجنبية وعربية للاستثمار فى مصر خلال عام 2023، وبدأ 17 مشروعا بقيمة تصل إلى نحو 3.872 مليار دولار فى الأعمال التنفيذية.
وقال سمير فى بيان، إن التجارة الخارجية إحدى ركائز الاقتصاد المصرى التى تسهم فى توفير العملات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادى وتوفير احتياجات السوق المحلي.
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وأشار إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الدولة وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنويًا، من خلال تطوير المنتج المصرى وزيادة قيمته التنافسية وفتح أسواق جديدة.
أشار إلى أن إجمالى قيمة المساندة التصديرية التى صرفتها الحكومة العام الماضى بلغت 16.4 مليار جنيه خلال العام، بحسب تقرير حصاد التجارة خلال عام 2023.
أشار إلى أن الوزارة أتاحت 1026 فرصة تصديرية خلال العام الماضى وتبلغ القيمة التقديرية لأهمها مليار دولار فى مختلف القطاعات.
أوضح أن الوزارة رتبت زيارات لـ506 بعثات تجارية مصرية إلى الخارج، وأجنبية إلى مصر خلال العام الماضى بالإضافة إلى إقامة 32 معرضا وعقد 8 مؤتمرات.
وأشار إلى زيارة وفود الوزارة عدة دول لبحث زيادة التعاون الاقتصادى معها منها السويد، وروسيا، وألمانيا، وزيارة تركيا لأول مرة منذ انقطاع دام 10 سنوات.
وحلت وزارة التجارة والصناعة 70 مشكلة ترتبط بقواعد المنشأ والتى واجهت الصادرات المصرية، وبحث ودراسة 86 استفسارا بشأن مشكلات تواجه المصدرين والمستوردين، ومراجعة 1500 بند من قوائم الميركسور لطلب الاستدراك، استدعاء 94 شركة للتحقيق إثر شكاوى مقدمة ضدها.
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