((التجارة والصناعة)) تجذب 150 شركة أجنبية فى 2023

MENAFN - Al-Borsa News) قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، إن الوزارة جذبت 150 شركة أجنبية وعربية للاستثمار فى مصر خلال عام 2023، وبدأ 17 مشروعا بقيمة تصل إلى نحو 3.872 مليار دولار فى الأعمال التنفيذية.

وقال سمير فى بيان، إن التجارة الخارجية إحدى ركائز الاقتصاد المصرى التى تسهم فى توفير العملات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادى وتوفير احتياجات السوق المحلي.

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وأشار إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الدولة وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنويًا، من خلال تطوير المنتج المصرى وزيادة قيمته التنافسية وفتح أسواق جديدة.

أشار إلى أن إجمالى قيمة المساندة التصديرية التى صرفتها الحكومة العام الماضى بلغت 16.4 مليار جنيه خلال العام، بحسب تقرير حصاد التجارة خلال عام 2023.

أشار إلى أن الوزارة أتاحت 1026 فرصة تصديرية خلال العام الماضى وتبلغ القيمة التقديرية لأهمها مليار دولار فى مختلف القطاعات.

أوضح أن الوزارة رتبت زيارات لـ506 بعثات تجارية مصرية إلى الخارج، وأجنبية إلى مصر خلال العام الماضى بالإضافة إلى إقامة 32 معرضا وعقد 8 مؤتمرات.

وأشار إلى زيارة وفود الوزارة عدة دول لبحث زيادة التعاون الاقتصادى معها منها السويد، وروسيا، وألمانيا، وزيارة تركيا لأول مرة منذ انقطاع دام 10 سنوات.

وحلت وزارة التجارة والصناعة 70 مشكلة ترتبط بقواعد المنشأ والتى واجهت الصادرات المصرية، وبحث ودراسة 86 استفسارا بشأن مشكلات تواجه المصدرين والمستوردين، ومراجعة 1500 بند من قوائم الميركسور لطلب الاستدراك، استدعاء 94 شركة للتحقيق إثر شكاوى مقدمة ضدها.