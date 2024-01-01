فوائد الدين تلتهم 117% من الإيرادات الحكومية فى 5 شهور

MENAFN - Al-Borsa News) اقترضت وزارة المالية نحو 104.4 مليار جنيه فوق الإيرادات الحكومية خلال أول 5 أشهر من العام المالى الحالى لسداد فوائد الدين التى تجاوزت 713.4 مليار جنيه، بحسب بيانات التقرير الشهرى لوزارة المالية.

واستحوذت الفوائد على 57% من الإنفاق الحكومى خلال الشهور الخمسة، فيما تخطت نسبتها للإيرادات نحو 117%.

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وتسبب تضاعف الفوائد فى اتساع عجز الموازنة 100% خلال الفترة نفسها ليسجل 652.7 مليار جنيه أى نحو 79% من العجز المستهدف تحقيقه خلال العام المالى بأكمله، كما أنه يزيد على العجز المُحقق خلال العام المالى الماضى بأكمله.

وبلغت نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلى نحو 5.5% من الناتج المحلى مقابل 3.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضى، فى الوقت نفسه، زاد الفائض الأولى بمقدار طفيف إلى ما يعادل 0.51% من الناتج المحلى مقابل 0.17% فى الفترة نفسها من العام المالى الماضى، حيث بلغ 60.7 مليار جنيه.

وذكر التقرير أن المصروفات بلغت 1.26 تريليون جنيه، خلال فترة الدراسة بزيادة 56% عن الفترة نفسها من العام المالى السابق، مدفوعة بارتفاع الأجور 25.1% إلى 202.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع الدعم والمنح 35.3% إلى 156.7 مليار جنيه عن الفترة نفسها من العام الماضى.

واستمر الإنفاق على الاستثمارات فى التباطؤ لينخفض نحو 5.4 مليار جنيه مُسجلة 76.1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

وأنفقت الحكومة 67.3 مليار جنيه على القطاع الصحى خلال أول 5 أشهر من العام الحالى مقابل 47.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، فيما ارتفع الإنفاق على التعليم 17.2% مسجلا 100 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

وأضاف التقرير أن إجمالى الإيرادات العامة بلغت 609 مليارات جنيه خلال الفترة“يوليو- نوفمبر” بارتفاع 31.4% عن الفترة نفسها من العام المالى السابق.

ولفت إلى أن الضرائب استحوذت على 84.7% من جملة الإيرادات العامة مسجلة 516.1 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة الإيرادات غير الضريبية 93 مليار جنيه تمثل 15.3% من إجمالى الإيردات.

وقاد نمو ضرائب الدخل زيادة الإيرادات الضريبية إذ ارتفعت 51.4% إلى 168.2 مليار جنيه، فيما نمت ضريبة القيمة المضافة 29.9% لتصل إلى 237.2 مليار جنيه، وجاءت تلك الزيادة مدفوعة بارتفاع الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع 36.6% لتحقق 120.2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

كما سجلت الضرائب على الممتلكات 84.6 مليار جنيه مقارنة مع 60 مليار جنيه عن الفترة نفسها فى العام المالى الماضى، فى ضوء ارتفاع حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنحو 22.7 مليار جنيه مسجلة 77.2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وبلغت الضرائب على التجارة الدولية 26.1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة بزيادة 41.9% عن الفترة نفسها من العام الماضى.

وعلى جانب الإيرادات غير الضريبية، فقد زادت بدعم من ارتفاع حصيلة عوائد الملكية، حيث حققت العوائد نحو 30.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

قال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إنه مع استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، ستستحوذ المصروفات التمويلية على جزء كبير من الإيرادات وبالتالى سيكون العجز أكبر من المتوقع.

أضاف أنه سيكون من الصعب تحقيق المستهدف حيث إن مصر تخطت أكثر من 57% من توقعات عجز الميزان الكلى للعام المالى 2023/2024 والبالغ 824 مليار جنيه.

ومنذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا رفع البنك المركزى أسعار الفائدة 11%، فيما ارتفعت فائدة أذون الخزانة فى المتوسط نحو 13%.

وقالت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، إن إعادة جدولة الديون قصيرة الأجل على فترات أطول، هى أول حل طارئ وعاجل يجب التحرك فيه، خاصة أن الفوائد أصبحت تُمثل العبء الأكبر على الموازنة.

وأضافت زهير، أنه يجب التفاوض مع الدول الخليجية أيضًا بالنسبة للودائع الخاصة بها، لتكون طويلة الأجل وتخفيف عبئها على الدولة، وشكلت نسبة الفوائد لإجمالى الإيرادات نحو 142.4% خلال الربع الأول من 2023-2024، أى أن المالية اقترضت نحو 123 مليار جنيه لسداد الفوائد.

وقالت سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلي في سي آي كابيتال إن العجز قد يصل للقيمة المستهدفة قبل نهاية العام، لكن ذلك لا يعنى أنه قد يختم العام عند تلك المستويات لأن هناك مواسم لتحصيل الإيرادات، بجانب الإيرادات المتوقعة من بيع أصول الدولة.

أضافت أن المصروفات أيضًا قد تتقلص حال خفضت الحكومة الدعم على المحروقات أو الكهرباء وبالتالى قد تنخفض أيضًا.