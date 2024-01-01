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الاستثمار الأوروبي يقرض جورجيا 50 مليون يورو لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة

1/1/2024 2:18:29 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو مع جورجيا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يسهم في الانتعاش والنمو الاقتصادي المستدام.

وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن التمويل عبر بنك جورجيا سيوجه لاستثمار ما لا يقل عن 30٪ نحو الاستثمارات الخضراء.

موضوعات متعلقة البنوك المركزية تستعد لخفض أسعار الفائدة في 2024 التضخم في باكستان يواصل مسيرة التسارع في ديسمبر ارتفاع مؤشر البورصة التونسية بنسبة 7.90% خلال 2023

وأوضح بنك الاستثمار الاوروبي أن مبادرة المناخ الدولية للحكومة الألمانية سوف تشارك في المساعدة الفنية لإنجاح مستهدفات القرض في جورجيا.

وأشار إلى تقديم جورجيا قرض قيمته 50 مليون يورو في خطوة لاستكمال تمويل أكثر من 160 ألف مؤسسة صغير ومتوسطة والحفاظ على 14 ألف وظيفة.

المصدر:

MENAFN01012024000202011048ID1107674288

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