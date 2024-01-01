الاستثمار الأوروبي يقرض جورجيا 50 مليون يورو لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو مع جورجيا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يسهم في الانتعاش والنمو الاقتصادي المستدام.
وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن التمويل عبر بنك جورجيا سيوجه لاستثمار ما لا يقل عن 30٪ نحو الاستثمارات الخضراء.
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وأوضح بنك الاستثمار الاوروبي أن مبادرة المناخ الدولية للحكومة الألمانية سوف تشارك في المساعدة الفنية لإنجاح مستهدفات القرض في جورجيا.
وأشار إلى تقديم جورجيا قرض قيمته 50 مليون يورو في خطوة لاستكمال تمويل أكثر من 160 ألف مؤسسة صغير ومتوسطة والحفاظ على 14 ألف وظيفة.
المصدر:
MENAFN01012024000202011048ID1107674288
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