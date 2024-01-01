الاستثمار الأوروبي يقرض جورجيا 50 مليون يورو لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة

MENAFN - Al-Borsa News) وقع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو مع جورجيا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يسهم في الانتعاش والنمو الاقتصادي المستدام.

وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن التمويل عبر بنك جورجيا سيوجه لاستثمار ما لا يقل عن 30٪ نحو الاستثمارات الخضراء.

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وأوضح بنك الاستثمار الاوروبي أن مبادرة المناخ الدولية للحكومة الألمانية سوف تشارك في المساعدة الفنية لإنجاح مستهدفات القرض في جورجيا.

وأشار إلى تقديم جورجيا قرض قيمته 50 مليون يورو في خطوة لاستكمال تمويل أكثر من 160 ألف مؤسسة صغير ومتوسطة والحفاظ على 14 ألف وظيفة.

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