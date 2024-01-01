12.5 % نموا في الحسابات الجديدة للمستثمرين بسوق دبي المالي خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 57 ألفا و54 حسابا جديدا للمستثمرين خلال العام الماضي 2023، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج شركات حكومية وشبه حكومية وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي سجل نموا كبيرا بنسبة 12.5% خلال العام 2023، مقارنة بـ 50 ألف و718 حسابا جديدا في العام 2022، ومقابل 12 ألف و31 حسابا جديدا في العام 2021.
موضوعات متعلقة
البنوك المركزية تستعد لخفض أسعار الفائدة في 2024 التضخم في باكستان يواصل مسيرة التسارع في ديسمبر ارتفاع مؤشر البورصة التونسية بنسبة 7.90% خلال 2023
وتوزعت الحسابات الجديدة على أشهر العام بواقع 6088 حسابا جديدا في ديسمبر الماضي، و9014 حساباً في نوفمبر و3608 حساباً في أكتوبر، و3526 حساباً في سبتمبر، و4295 حساباً في أغسطس، و3570 حساباً في يوليو، و4246 حساباً في يونيو، و5349 حساباً في مايو، و4246 حساباً في أبريل، و6591 حساباً في مارس، و3436 حساباً في فبراير، و3082 حساباً في يناير 2023.
وسجل عدد الحسابات الجديدة في ديسمبر الماضي فقط ارتفاعاً ملحوظاً على أساس سنوي بنسبة ناهزت 184% مقارنة بنحو 2145 حساباً جديداً في ديسمبر 2022، في ظل الاقبال الكبير من المستثمرين على الطرح العام الأولي لشركة“تاكسي دبي”.
واستحوذت شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال العام الماضي بواقع 13.94 ألف حساب، ثم“بي اتش ام” كابيتال للخدمات المالية بواقع 11.12 ألف حساب، ثم“الرمز كابيتال” 9076 حسابا.
ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 29 شركة حاليا أكثر من 3.83 مليون صفقة خلال العام 2023 بنمو بنسبة 32.7% مقارنة بنحو 2.88 مليون صفقة في العام 2022.
وجرى تنفيذ الصفقات على عدد تجاوز 105 مليارات سهم في 2023، بارتفاع بنسبة 36.4% مقارنة بنحو 77.06 مليار سهم نفذت في العام 2022، وبلغت قيمة الصفقات نحو 202.2 مليار درهم في العام الماضي بارتفاع بنحو 12.3% مقابل 180.07 مليار درهم في 2022.
المصدر:
MENAFN01012024000202011048ID1107674287
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.