12.5 % نموا في الحسابات الجديدة للمستثمرين بسوق دبي المالي خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 57 ألفا و54 حسابا جديدا للمستثمرين خلال العام الماضي 2023، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج شركات حكومية وشبه حكومية وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي سجل نموا كبيرا بنسبة 12.5% خلال العام 2023، مقارنة بـ 50 ألف و718 حسابا جديدا في العام 2022، ومقابل 12 ألف و31 حسابا جديدا في العام 2021.

موضوعاتالبنوك المركزية تستعد لخفض أسعار الفائدة في 2024 التضخم في باكستان يواصل مسيرة التسارع في ديسمبر ارتفاع مؤشر البورصة التونسية بنسبة 7.90% خلال 2023

وتوزعت الحسابات الجديدة على أشهر العام بواقع 6088 حسابا جديدا في ديسمبر الماضي، و9014 حساباً في نوفمبر و3608 حساباً في أكتوبر، و3526 حساباً في سبتمبر، و4295 حساباً في أغسطس، و3570 حساباً في يوليو، و4246 حساباً في يونيو، و5349 حساباً في مايو، و4246 حساباً في أبريل، و6591 حساباً في مارس، و3436 حساباً في فبراير، و3082 حساباً في يناير 2023.

وسجل عدد الحسابات الجديدة في ديسمبر الماضي فقط ارتفاعاً ملحوظاً على أساس سنوي بنسبة ناهزت 184% مقارنة بنحو 2145 حساباً جديداً في ديسمبر 2022، في ظل الاقبال الكبير من المستثمرين على الطرح العام الأولي لشركة“تاكسي دبي”.

واستحوذت شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال العام الماضي بواقع 13.94 ألف حساب، ثم“بي اتش ام” كابيتال للخدمات المالية بواقع 11.12 ألف حساب، ثم“الرمز كابيتال” 9076 حسابا.

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 29 شركة حاليا أكثر من 3.83 مليون صفقة خلال العام 2023 بنمو بنسبة 32.7% مقارنة بنحو 2.88 مليون صفقة في العام 2022.

وجرى تنفيذ الصفقات على عدد تجاوز 105 مليارات سهم في 2023، بارتفاع بنسبة 36.4% مقارنة بنحو 77.06 مليار سهم نفذت في العام 2022، وبلغت قيمة الصفقات نحو 202.2 مليار درهم في العام الماضي بارتفاع بنحو 12.3% مقابل 180.07 مليار درهم في 2022.

المصدر: