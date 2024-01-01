أى مستقبل ينتظر القطاع الصناعى خلال العام الجديد؟

يتطلع عدد من الشركات الصناعية إلى استعادة العمل بكامل طاقتها الإنتاجية وتنفيذ توسعات جديدة مع بداية العام 2024، فى محاولة لتعويض الخسائر التى تكبدتها العام الماضى بسبب غياب الخامات المحلية عقب تصاعد أزمة الدولار .

قالت هند محمد رئيس مجلس إدارة شركة إيليت الصفوة للمنتجات البلاستيكية، إن الشركة وضعت خطة استثمارية للعام 2024، حيث تتطلع إلى استثمار 10 ملايين جنيه لإضافة خطوط إنتاج جديدة وتحسين جودة المنتجات وطرح منتجات جديدة.

موضوعات((التجارة والصناعة)) تجذب 150 شركة أجنبية فى 2023 ((قطاع الأعمال)) تبحث إمكانية إعادة تشغيل شركة الحرير الصناعى بكفر الدوار نقص المعروض يرفع طن ((الأسمنت)) 200 جنيه

أضافت محمد لـ ((البورصة))، أن ارتفاع أسعار الخامات أجبر الشركة على رفع أسعار منتجاتها من البلاستيك بنحو 10% مع بداية العام الجارى، وستلجأ الشركة إلى زيادة أسعارها اذا ارتفعت تكاليف التصنيع خلال العام.

أوضحت أن الشركة صدرت نحو 80 ألف طن العام الماضى، ومن المستهدف أن ترفع الكمية إلى 100 ألف بدعم من دخول أسواق تصديرية جديدة فى الدول العربية والخليجية.

أشارت، إلى أن أحد أكثر التحديات التى تواجه عمل الشركة فى السوق هى صعوبة تدبير العملة الأجنبية من قبل البنوك للإفراج عن مستلزمات الإنتاج المحتجزة فى الموانئ.

أضافت أن الشركة تستهدف رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين بنسبة 10% مع خلال العام الجارى لتخفيف الأعباء عن كاهلهم فى ظل ارتفاع معدل التضخم لمستوى 34% على أساس سنوى.

قال سليمان حمدان مدير عام شركة فايف دايز للعصائر، إن الشركة تسعى إلى تعزيز معدل المنافسة خلال العام الجارى من خلال تثبيت أسعارها مع استمرار حملات المقاطعة.

أضافت لـ ((البورصة))، أن الشركة رفعت من حجم إنتاجها المحلى خلال فترة المقاطعة بنسبة 30% ومن المستهدف أن ترفع الإنتاج بنسبة 15% بنهاية العام الجارى.

أشار إلى الشركة تتطلع لزيادة منافذ البيع لعدد مختلف من محافظات الوجه البحرى مثل البحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح.

قال وجدى صبحى رئيس مجلس إدارة شركة المناهرى لصناعة البلاستيك، إن الشركة تستهدف زيادة معدلات تصديرها خلال العام الجارى بنسبة 75% مقارنة بالعام الماضى من خلال فتح قنوات جديدة فى ليبيا والسعودية والإمارات.

أشار إلى أن قيود الاستيراد وتذبذب سعر الدولار وصعوبة توفير عملة أجنبية للمستوردين تحديات لازالت تعرقل عمل الشركة حتى الآن والحكومة هى الجهة المعنية بحل تلك المشكلات.

أوضح أن الشركة تستهدف ضمن خطتها فى العام الجديد أن ترفع أجور الموظفين من 40 إلى 45%، ويظل الأمر مرهون باستقرار سعر الصرف.

أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة تسعى بقدر إمكانها إلى المحافظة على ثبات أسعار المنتجات ومراعاة ظروف المستهلك خلال الموجة التضخمية الحالية خاصة أن البلاستيك خارج السلع الأساسية.

قال إسلام القاضى، مدير شركة القاضى ستيل لتجارة حديد التسليح، إن أغلب مصانع الحديد اضطرت للتوقف عن التوريد لشركات التوزيع منذ 15 يومًا لضعف طاقتها الإنتاجية عقب تصاعد أزمة الدولار ونقص المواد الخام ومستلزمات التصنيع بالسوق المحلى.

أضاف القاضى لـ((البورصة )) أن عدم استقرار سعر الصرف فى السوق الموازى، والذى ارتفع مؤخرًا أثر على تكلفة الإنتاج وبالتالى لم تستيطع المصانع تحديد الأسعار أو توقعها.

أشار إلى أن سعر الحديد للمستهلك يتراوح بين 42 و 45 ألف جنيه للطن، ومن أرض الصنع يتراوح بين 41 و41.5 ألف جنيه للطن.

قال أشرف هلال، رئيس مجلس إدارة شركة هلال للأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، إن جزءا كبيرا من شركات القطاع تنتظر ميعاد استحقاق الشهادات البنكية خلال الأسابيع المقبلة لضخها فى القطاع وتنفيذ التوسعات الجديدة.

أضاف لـ(( البورصة ))، أن الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية تعانى من نقص المعروض وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين فى ظل وصول التضخم إلى معدلات غير مسبوقة.

توقع زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بنسب تتراوح بين 5 و7% خلال العام الجارى، حال استمرت أزمة الدولار وعدم قدرة البنوك على فتح اعتمادات مستندية بالتوازى مع ارتفاع سعر الصرف فى السوق الموازى إلى 54 جنيها.

قال عيسى محمد مدير التصنيع بشركة حلو الشام للصناعات الغذائية، إن استمرار ارتفاع تكاليف التصنيع مع بداية العام الجارى بسبب صعود الدولار فى السوق الموازى، رفع أسعار المنتجات تامة الصنع والشركة تتماشى مع تلك المتغيرات.

أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة أصبح التصدير من الأساسيات لزيادة الحصيلة الدولارية، ونستهدف زيادة التصدير بنسب تتراوح بين 15 و25% بنهاية العام الجارى .

ولفت إلى أن الشركة ضخت استثمارات جديدة فى إعادة تحديث خط إنتاج مركزات الطماطم لزيادة الطلب عليها فى دول أوروبا، نظرًا لوفرة محصول الطماطم فى مصر، وتستهدف استخدام تكنولوجية أوروبية فى التصنيع .

أوضح أن الشركة تعول على هذالإنتاج الذى من المقرر بدء تشغيله خلال الأسابيع المقبلة لزيادة الصادرات، عن طريق توجيه 50% من طاقته الإنتاجية للتصدير.

أضاف أن الشركة تسعى لاختراق أسواق تصديرية جديدة خاصة دول أوروبا، بالإضافة إلى الدول التى يتم التصدير إليها بالفعل مثل السعودية، والأمارات، والكويت، وسلطنة عمان، وغانا، وليبيا ، ونيجيريا، وإيطاليا، وهولندا، وأمريكا.

قال دكتور جمال عبد العظيم، مدير عام شركة جلوبال للزجاج، إحدى مجموعة شركات أرما هائل سعيد أنعم وشركاه، إن الشركة تسعى إلى زيادة حجم المبيعات بنهاية العام الجارى بنسبة 30% مقارنة بـ 22 مليون جنيه العام الماضى.

أضاف أنه فى حال حدوث تعويم لسعر الصرف خلال الفترة المقبلة فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 40% نظرًا إلى أن بعض مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج.

أضاف عبدالعظيم لـ ((البورصة))، أن الشركة تستهدف زيادة نسبة التصدير إلى أسواق السعودية نظرًا للطفرة العمرانية التى تشهدها وليبيا والعراق.

أشار إلى أن حجم إنتاج الشركة خلال العام يصل إلى 210 آلاف متر مربع من الزجاج، ونستهدف زيادة حجم الإنتاج ليتخطى 500 ألف متر مربع.

قال أحمد حجاج مدير المبيعات بشركة كروميتال لتجارة الحديد، إن الشركة تعتمد فى التصنيع مدخلات مستوردة بنسبة 80% والنسبة المتبقية يتم إحضارها من السوق المحلى.

أضاف لـ ((البورصة))، أن الدول التى يتم الاستيراد منها هى الإمارات وروسيا وأوكرانيا والسعودية وليبيا وتركيا.

وأوضح أن الرؤية ضبابية بالنسبة لحجم المبيعات المتوقعة نظرًا إلى أن إنتاج الشركة يعتمد فى الأساس على منتجات مستوردة.

ولفت إلى أنه فى حال استقرت الأوضاع فمن المتوقع أن ترتفع نسبة مبيعات الشركة 10% مقارنة بالعام الماضي.

أشار إلى أن الشركة تتطلع إلى إقامة مصانع جديدة فى مصر لتوفير الخامات التى يتم استيرادها، وذلك يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة وشراء معدات جديدة وبسبب مشكلة الدولار لا تستطيع الشركة فى الوقت الحالى.

قال كمال بشاى، رئيس مجلس إدارة شركة بشاى للصلب، إن الشركات فى الظروف الاقتصادية الصعبة تتجه للتحوط بعدة سبل منها من يلجأ للتصدير، أو تنويع محفظتها الاستثمارية من خلال إنتاج منتج جديد يستطيع بيعه فى السوق المحلى حتى انتهاء الأزمات.

أضاف بشاى لـ((البورصة))، أن كل الأزمات الخارجية بالدول المحيطة والحروب داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها تؤثر على الشركات والمصانع لذلك أغلب رجال الأعمال يتحوطون بحسب ظروف كل شركة.

لفت إلى أن قطاع الحديد يتأثر بشكل طبيعيى بالحروب ولكن لم يتأثر بمشكلات مرور الشاحنات فى البحر الأحمر والصناعات الغذائية أكثر المتضررين.