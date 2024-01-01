السيارات الكهربائية تحقق رقم قياسى في فرنسا سنة 2023

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت نسبة السيارات الكهربائية جزئياً أو بالكامل واحدة من كل أربع بيعت في فرنسا عام 2023، وهو رقم قياسي، وفقاً للتقرير الذي نشرته الاثنين منصة“بلاتفورم أوتوموبيل” (“بي إف آ”) التي تمثل الشركات المصنعة ومصنعي المعدات.

وتمثّل المركبات الكهربائية بالكامل 16,8 في المئة من مجمل تلك التي سُجّلت في 2023، في حين تبلغ نسبة تلك الهجينة 9,2 في المئة.

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وبقيت نسبة المحرّكات التي تعمل بالبنزين مستقرة على أكثر من ثلث المركبات التي وُضعت في الخدمة العام الفائت، في حين واصلت تلك القائمة على الديزل تراجعها، إذا لم تتعدَّ نسبتها واحدة من كل عشر سيارات ركاب خاصة جديدة بدأت السير على الطرق في 2023.

وأشارت جمعية محترفي وسائل النقل الكهربائية أن أكثر من مليون ونصف مليون مركبة كهربائية وهجينة موجودة أصلاً على الطرق الفرنسية.

وتهيمن شركة“تيسلا” إلى حد كبير على سوق السيارات الكهربائية في فرنسا وأوروبا، تليها السيارتان الصينيتان الصغيرتان“داسيا سبرينغ” و”إ

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