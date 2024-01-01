السيارات الكهربائية تحقق رقم قياسى في فرنسا سنة 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت نسبة السيارات الكهربائية جزئياً أو بالكامل واحدة من كل أربع بيعت في فرنسا عام 2023، وهو رقم قياسي، وفقاً للتقرير الذي نشرته الاثنين منصة“بلاتفورم أوتوموبيل” (“بي إف آ”) التي تمثل الشركات المصنعة ومصنعي المعدات.
وتمثّل المركبات الكهربائية بالكامل 16,8 في المئة من مجمل تلك التي سُجّلت في 2023، في حين تبلغ نسبة تلك الهجينة 9,2 في المئة.
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وبقيت نسبة المحرّكات التي تعمل بالبنزين مستقرة على أكثر من ثلث المركبات التي وُضعت في الخدمة العام الفائت، في حين واصلت تلك القائمة على الديزل تراجعها، إذا لم تتعدَّ نسبتها واحدة من كل عشر سيارات ركاب خاصة جديدة بدأت السير على الطرق في 2023.
وأشارت جمعية محترفي وسائل النقل الكهربائية أن أكثر من مليون ونصف مليون مركبة كهربائية وهجينة موجودة أصلاً على الطرق الفرنسية.
وتهيمن شركة“تيسلا” إلى حد كبير على سوق السيارات الكهربائية في فرنسا وأوروبا، تليها السيارتان الصينيتان الصغيرتان“داسيا سبرينغ” و”إ
المصدر:
MENAFN01012024000202011048ID1107674285
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