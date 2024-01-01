117 مليار دولار ديون العقارات التجارية المستحقة في 2024 بالولايات المتحدة

MENAFN - Al-Borsa News) واجه العديد من أصحاب العقارات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية صعوبات من أجل إعادة التمويل بأسعار الفائدة الحالية، في وقت يواجهون فيه ديوناً بقيمة 117 مليار دولار.

وستستحق ديون بمليارات الدولارات هذا العام على مئات من المباني المكتبية الكبرى في الولايات المتحدة، والتي من المرجح أن يجد أصحابها صعوبة في إعادة تمويلها بأسعار الفائدة الحالية.

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وهناك 117 مليار دولار من القروض العقارية التجارية المرتبطة بالمكاتب التي تحتاج إما إلى السداد أو إعادة التمويل في عام 2024، وفقا لبيانات من جمعية المصرفيين للرهن العقاري، والتي نقلتها صحيفة Financial Times البريطانية في تقرير لها مع مطلع العام.

وتكمن المعضلة الرئيسية في تضاعف أسعار الرهن العقاري التجاري تقريباً، في حين أن أداء العديد من المباني أو الطلب عليها انخفض، الأمر الذي يزيد من احتمالات تكبد المستثمرين خسائر بمليارات الدولارات.

والخسائر المتوقعة في هذه المرحلة ، هي على نطاق أصغر بكثير مما كانت عليه خلال أزمة الرهن العقاري في العام 2008. لكن القروض المتعثرة يمكن أن تسبب خسائر بالمليارات للمستثمرين، وتقضي على بعض شركات التطوير العقاري – مثل تفكك شركة Cigna العقارية النمساوية – وتؤدي إلى عمليات بيع قسرية في سوق المكاتب المتعثرة بالفعل.

وفي ديسمبر، عرض مدير الإعسار في شركة Cigna ملكية الشركة لنصف مبنى كرايسلر في نيويورك للبيع من أجل جمع الأموال اللازمة بشكل عاجل.

وقال رئيس استراتيجية العقارات في شركة Cohen & Steers ، ريتشارد هيل:“نحن في البداية في محاولة التغلب على تراجع سوق المكاتب.. هذا ليس مدفوعًا بالأساسيات؛ وهذا له علاقة بارتفاع تكاليف التمويل مرة أخرى”.

وحتى في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون أن يبدأ بنك الاحتياطي الفدرالي في خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، فإن عمليات إعادة التمويل تتم في نهاية المطاف.

وتحتفظ البنوك بحوالي ثلثي القروض العقارية المستحقة قريباً ، كما أن حالات التأخر في سداد تلك القروض – التي تميل إلى أن تكون مدعومة بمباني ذات جودة أعلى أو ذات استدانة أقل – آخذة في الارتفاع، لكنها لا تزال منخفضة للغاية، بحسب التقرير.

وعلى الرغم من انخفاض معدلات التخلف عن السداد، فإن الخسائر على تلك القروض يمكن أن تكون كبيرة ، في ديسمبر، وجدت مجموعة من الاقتصاديين الأمريكيين أن 40% من القروض المكتبية في الميزانيات العمومية للبنوك تحت الخطر، مما قد يسبب مشكلة لعشرات البنوك الإقليمية التي تحتفظ بها.

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