المركزي الإسرائيلي يُخفض الفائدة 0.25% وسط تضرر الشركات من حرب غزة

MENAFN - Al-Borsa News) قررت لجنة السياسات النقدية في بنك إسرائيل المركزي، اليوم الاثنين، خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% لتستقر عند 4.5%، وهو إجراء لجأت له آخر مرة في أبريل 2020 لمواجهة تبعات جائحة“كورونا”، وذلك بعد أربع مرات متتالية قررت اللجنة فيها الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

وفي ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتبعاتها الاقتصادية، كان مُحللون في بورصة“تل أبيب” توقعوا أن يقدم البنك المركزي في إسرائيل، على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساسا (0.5%)، فيما ذهب آخرون إلى أن التخفيض قد يصل إلى 0.75%، علما بأن سعر الفائدة كان يبلغ مستوى 4.75% وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.

موضوعاتالبنوك المركزية تستعد لخفض أسعار الفائدة في 2024 التضخم في باكستان يواصل مسيرة التسارع في ديسمبر ارتفاع مؤشر البورصة التونسية بنسبة 7.90% خلال 2023

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية في إسرائيل أوريئل لين، في تعقيبه على قرار بنك إسرائيل، إن محافظ البنك أقدم على الخطوة الصحيحة في ظل خوض العديد من الشركات حربا من أجل البقاء، حتى أن بعضها اضطر إلى أخد المزيد من القروض المؤقتة.





وتابع حسب هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أن“تخفيض سعر الفائدة، حتى ولو بنسبة بسيطة في إطار توجه عام للسياسات، هو التحرك الصحيح في ظل هذه الظروف.. يجب إعطاء وزن أكبر للواقع الإسرائيلي وتأثير سعر الفائدة على عالم الأعمال التجارية واقتصاد الأسر، أكثر من أي اعتبار آخر، في عملية وضع السياسات النقدية”.

ويحتاج الاقتصاد الإسرائيلي إلى تحفيز قد يكون الأكبر منذ الحرب مع حزب الله عام 2006، وسط تضرر كافة القطاعات حاليًا نتيجة الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وعلى رأس القطاعات المتضررة، الخدمات والسياحة والتأمين والإنشاءات والطاقة.

المصدر: