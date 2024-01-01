ارتفاع مؤشر البورصة التونسية بنسبة 7.90% خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) سجل المؤشر الرئيسى للبورصة التونسية“توننداكس” ارتفاعا بنسبة نحو 7.90 بالمائة خلال عام 2023، مقابل زيادة بنسبة 15.10 بالمائة، فى 2022.

وذكرت البورصة التونسية فى بيان لها – إن شهر ديسمبر سجل ارتفاعا بنسبة 2.03 بالمائة ليبلغ 8750،59 نقطة ، بعد أن شهد ارتفاعا بنسبة 2.16% خلال الشهر نوفمبر .

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وأشار البيان – إلى أن حجم التداول فى البورصة بلغ 177.4 مليون دينار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 143 بالمائة، مقارنة بالمستوى الذي بلغه خلال شهر نوفمبر 2023.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول 8.4 مليون دينار، مقابل 3.3 مليون دينار، في نوفمبر 2023، و 7.2 مليون دينار، سنة 2023.

وتحسّن كذلك مؤشر“توناندكس20′′، بنسبة 1.89 بالمائة، خلال شهر ديسمبر 2023، مقابل تطور بنحو 2.19 بالمائة، خلال شهر نوفمبر 2023، ليقفل السّنة عند النقطة 74ر3825.

وسجّل“توننداكس20′′، منذ بداية السنة، أرباحا بنسبة 6.50 بالمائة، مقابل زيادة بنسبة 18.09 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2022.

وعلى مستوى الأداء الشهري لأسهم الشركات المدرجة، فقد ارتفعت أسهم 49 شركة في حين تراجعت أسهم 26 شركة أخرى.

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