ارتفاع مؤشر البورصة التونسية بنسبة 7.90% خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجل المؤشر الرئيسى للبورصة التونسية“توننداكس” ارتفاعا بنسبة نحو 7.90 بالمائة خلال عام 2023، مقابل زيادة بنسبة 15.10 بالمائة، فى 2022.
وذكرت البورصة التونسية فى بيان لها – إن شهر ديسمبر سجل ارتفاعا بنسبة 2.03 بالمائة ليبلغ 8750،59 نقطة ، بعد أن شهد ارتفاعا بنسبة 2.16% خلال الشهر نوفمبر .
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وأشار البيان – إلى أن حجم التداول فى البورصة بلغ 177.4 مليون دينار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 143 بالمائة، مقارنة بالمستوى الذي بلغه خلال شهر نوفمبر 2023.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول 8.4 مليون دينار، مقابل 3.3 مليون دينار، في نوفمبر 2023، و 7.2 مليون دينار، سنة 2023.
وتحسّن كذلك مؤشر“توناندكس20′′، بنسبة 1.89 بالمائة، خلال شهر ديسمبر 2023، مقابل تطور بنحو 2.19 بالمائة، خلال شهر نوفمبر 2023، ليقفل السّنة عند النقطة 74ر3825.
وسجّل“توننداكس20′′، منذ بداية السنة، أرباحا بنسبة 6.50 بالمائة، مقابل زيادة بنسبة 18.09 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وعلى مستوى الأداء الشهري لأسهم الشركات المدرجة، فقد ارتفعت أسهم 49 شركة في حين تراجعت أسهم 26 شركة أخرى.
المصدر:
MENAFN01012024000202011048ID1107674281
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