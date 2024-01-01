((السلع التموينية)) تلغى ممارسة شراء الأرز الهندى لارتفاع الأسعار

MENAFN - Al-Borsa News) ألغت هيئة السلع التموينية الممارسة رقم 1 لشراء الأرز الهندى التى أعلنت عنها الشهر الماضى لارتفاع السعر المعروض.

بينما سجلت أسعار الأرز الشعير تراجعا بقيم ترواحت بين 500 و700 جنيه فى الطن بعد قرار مجلس الوزراء بإدراج الأرز ضمن الـ7 سلع الاستراتيجية.

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وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن ارتفاع السعر السبب فى إلغاء ممارسة شراء 60 ألف طن أرز أبيض هندى وتقدمت شركة واحدة“هناليكو” بعرض للتوريد بسعر 600 دولار للطن، وتم إرجاء البت إلى 31 ديسمبر بدلا من 23 ديسمبر وبعد ذلك تم إلغاؤها نهائيًا .

وأصدرت الهند قراراً فى شهر نوفمبر الماضى باستثناء خمس دول من بينها مصر من قرار حظر تصدير الأرز الأبيض وسمحت بتصدير كمية 60 ألف طن أرز أبيض.

قال مصطفى السلطيسى نائب رئيس شعبة الأرز السابق بغرفة صناعة الحبوب، باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار مجلس الوزراء أثر إيجابيًا على المعروض من الأرز الأبيض ليتراجع سعر الطن عريض الحبة من 19 ألف جنيه إلى 18.5 ألف بينما تراجع سعر الطن رفيع الحبة إلى 17.8 ألف مقابل 18 ألف جنيه.

أضاف لـ”البورصة” أن القرار يعد ضربة قوية لمحتكرى الأرز قبل بداية شهر رمضان مع تزايد الطلب عليه من قبل المستهلكين وبعض الجهات لتجهيز” شنط رمضان”.

قال خالد النجار، تاجر ورئيس أحد مضارب الأرز بمحافظة كفر الشيخ، إن أسعار الأرز الشعير شهدت إنخفاضات بنحو 700 جنيه خلال الـ 24 ساعة الماضية، بدعم من إعلان الحكومة أسعار 7 سلع أساسية للمستهلك من بينها الأرز.

لفت إلى أن استمرار الانخفاضات خلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن يحجم التجار عن البيع لحين معرفة مدى تأثير قرار مجلس الوزراء على السوق ومعاودة الأسعار للارتفاع بسبب نقص المعروض.

أشار إلى أن إعلان الحكومة مناقصة لاستيراد أرز هندى كان لها مردود على ثبات الأسعار خلال الفترة الماضية، وإلغائها لم يؤثر على الأسعار .

أوضح أن أسعار الأرز الأبيض العريض سجلت نحو 30 ألف جنيه للطن، بينما سجلت أسعار الرفيع نحو 27 ألف جنيه للطن، متوقعًا أن تهبط بعد استجابة الأسواق للتسعير.

قال محمود الوليلى، رئيس شركة الريادة لضرب الأرز، إن قرار الحكومة بوضع حد أقصى للسلع الاستراتيجية وإلزام المنتجين بكتابة الأسعار على المنتجات، دفع السوق للوقوف عن الارتفاعات المتتالية.

من جانبه قال على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات صحفية أمس بأنه سيتم تشكيل لجنة عليا بالوزارة تضم فى عضويتها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية والإدارة المركزية للرقابة والإدارة المركزية للتوزيع والتى بدورها سيكون لها أمانة فنية لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف المصيلحى، أن الهدف من اللجنة هو رفع تقارير دورية بموقف سير وانتظام تطبيق أحكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية الـ7 والتى بدورها ترفع للجنة العليا بوزارة التموين والتى تقوم بالعرض على مجلس الوزراء.

وأكد المصيلحى أن جميع نقاط ومنافذ البيع عليها التزام بوجوبية وضع السعر على السلعة بأى الطرق سواء على العبوة أو الرف أو استيكر او قائمة أسعار معلنة وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائى.

أضاف أنه يمكن بيع السلع الاستراتيجية بسعر أقل من سعر الحد الأقصى والذى يحدد بمعرفة الشركات المنتجة لضمان التنافسية وزيادة المعروض من السلع.