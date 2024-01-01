تكاليف الشحن تعمق من معاناة الارتفاعات الكبيرة لأسعار ((السيارات))

(MENAFN
- Al-Borsa News) محمد: 1500 دولار زيادة بأسعار الشحن ستنعكس على التسعير خلال الفترة المقبلة
توقع المتعاملون بقطاع السيارات والمستوردين ان تُزيد تكاليف الشحن الجديدة من وتيرة الضغط على قطاع السيارات؛ الذى عانى خلال العامين الماضيين من زيادات مرتفعة متتالية فى أسعار السيارات ، وذلك على مستوى ((الزيرو، والمستعمل)) بسبب ازمة الاستيراد وعدم تدبير العملة وتحرير سعر الصرف لعدة مرات.
قال مصطفى المكاوى، رئيس شعبة المستوردين بتجارية كفر الشيخ، وعضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أحداث البحر الأحمر الجارية أثرت على حركة التجارة العالمية، وتأثرت بها مصر كجزء لا يتجزأ من العالم من ارتفاع فى أسعار الشحن والنولون وطول مدة إنتظار البضائع.
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أضاف لـ”البورصة”، إن الأحداث الجارية دفعت بصعود أسعار نوالين النقل البحرى ما بين 400 و500% منذ بدء التوترات والاضطرابات، كما أثرت على طول مدة انتظار الرسائل فى البحر إلى 75 يومًا من دول جنوب شرق آسيا، بسبب توجه حركة الملاحة إلى ممر رأس الرجاء الصالح.
أوضح أن أسعار الشحن ارتفعت من 1500 دولار إلى 6 و7 آلاف دولار للحاوية الواحدة من الصين، وارتفعت إلى 4.5 ألف دولار مقارنة بـ 700 دولار للحاوية من الهند خلال 10 أيام فقط.
أشار إلى أن معظم المستوردين وافقوا على على الزيادات بسبب طلبيات وتعاقدات لها شروط جزائية مع موردين أجانب، وقد تضع على عاتقهم أعباءًا كثيرة حال الرجوع بها أو إلغائها.
أكد أن السوق سيتأثر بتلك الزيادات خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن ترتفع أسعار المنتجات تامة الصنع وتتأثر المنتجات المحلية بزيادة أسعار الخامات، بجانب تقلص بعض المنتجات لعدم قدرة بعض المستوردين والشركات للتأقلم مع تلك الأسعار المرتفعة، والتى جاءت عقب أحداث كثيرة مر بها العالم من كورونا والحرب الروسية الأوكرانية نهاية بأحداث الشرق الأوسط.
ومن جانبه، قال نور الدين محمد، المدير التنفيذى بشركة الصفا للاستيراد وتصدير وتجارة السيارات، لـ ((البورصة))، إن أسعار الشحن شهدت زيادة جديدة بالاسعار خلال الأيام القليلة الماضية، وصلت إلى 1500 دولار للحاوية الذ يضم ما بين 3 و4 سيارات، لتسجل نحو 4500 دولار مقابل ما بين 2500 و3 آلاف دولار فى شحن.
أشار ((محمد)) إلى أن الزيادة جاءت بسبب ارتفاع التكاليف، وزيادة نسب المخاطر والتهديدات التى يقوم بها الحوثيون أثناء حركة النقل فى البحر الأحمر، موضحًا أن زيادة تكلفة الاستيراد سوف تنعكس على تسعير السيارات بالسوق خلال الفترة المقبلة.
أضاف أنه من المتوقع أن تشهد أسعار السيارات فى مصر ارتفاعًا محلوظًا تتراوح نسبته ما بين 5 و10% خلال الفترة المقبلة، كما أنها سوف تؤثر على حجم السيارات ومستلزمات الإنتاج الواردة من الخارج خلال الأشهر المقبلة.
وسجلت واردات السيارات الملاكى تامة الصنع، خلال شهر سبتمبر 2023، نحو 199.7 مليون دولار، كما سجلت واردات قطع غيار السيارات خلال شهر سبتمبر الماضى، نحو 49.4 مليون دولار، وذلك بحسب التقرير الشهرى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
مصدر: بعض شركات الشحن ترفض إرسال الشحنات للسوق المصري
وقال عماد قناوى، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة وعضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة ستجتمع خلال الفترة المقبلة لمناقشة كافة التحديات التى تواجه حركة التجارة فى البحر الأحمر، وتأثيرها على ارتفاع أسعار الشحن وطول مدة انتظار الشحنات.
أضاف لـ”البورصة”، أن الشعبة ستضع تصور كاملًا للأحداث وتأثيرها ستناقشها تمهيدًا لعرضها على الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وقال مصدر، بأحد الشركات المصنعة للسيارات داخل السوق المصرية، إن شركات الشحن بالأسواق الخارجية اتخذت إجراءات نحو رفض ارسال الشحنات للسوق المصرية خلال الفترة الحالية؛ وذلك بسبب الاحداث الاخيرة التى حدثت بحركة النقل بالبحر الأحمر.
أشار ((المصدر)) إلى أن زيادة أسعار الشحن أثرت على قيمة تصنيع السيارة بسبب زيادة مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة، موضحًا أن استمرار زيادة أسعار الشحن بجانب التحرك المستمر لسعر الصرف سوف يؤثر ذلك بالسلب على حركة مبيعات السوق خلال الفترة المقبلة.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام المنتهى، تراجعت مبيعات السيارات الملاكى بنسبة وصلت إلى 57% إلى 52.8 ألف سيارة، مقابل 123.1 ألف سيارة فى الشهور العشرة الأولى من عام 2022.
وسجلت مبيعات سوق السيارات إجمالاً فى مصر خلال أول 10 أشهر من العام بنحو أكثر من 70 ألف سيارة، مقابل 168.8 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام 2022، وبنسبة تراجع بلغت نحو 58.5%، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات ((أميك)).
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