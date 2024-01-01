تكاليف الشحن تعمق من معاناة الارتفاعات الكبيرة لأسعار ((السيارات))

توقع المتعاملون بقطاع السيارات والمستوردين ان تُزيد تكاليف الشحن الجديدة من وتيرة الضغط على قطاع السيارات؛ الذى عانى خلال العامين الماضيين من زيادات مرتفعة متتالية فى أسعار السيارات ، وذلك على مستوى ((الزيرو، والمستعمل)) بسبب ازمة الاستيراد وعدم تدبير العملة وتحرير سعر الصرف لعدة مرات.

قال مصطفى المكاوى، رئيس شعبة المستوردين بتجارية كفر الشيخ، وعضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أحداث البحر الأحمر الجارية أثرت على حركة التجارة العالمية، وتأثرت بها مصر كجزء لا يتجزأ من العالم من ارتفاع فى أسعار الشحن والنولون وطول مدة إنتظار البضائع.

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أضاف لـ”البورصة”، إن الأحداث الجارية دفعت بصعود أسعار نوالين النقل البحرى ما بين 400 و500% منذ بدء التوترات والاضطرابات، كما أثرت على طول مدة انتظار الرسائل فى البحر إلى 75 يومًا من دول جنوب شرق آسيا، بسبب توجه حركة الملاحة إلى ممر رأس الرجاء الصالح.

أوضح أن أسعار الشحن ارتفعت من 1500 دولار إلى 6 و7 آلاف دولار للحاوية الواحدة من الصين، وارتفعت إلى 4.5 ألف دولار مقارنة بـ 700 دولار للحاوية من الهند خلال 10 أيام فقط.

أشار إلى أن معظم المستوردين وافقوا على على الزيادات بسبب طلبيات وتعاقدات لها شروط جزائية مع موردين أجانب، وقد تضع على عاتقهم أعباءًا كثيرة حال الرجوع بها أو إلغائها.

أكد أن السوق سيتأثر بتلك الزيادات خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن ترتفع أسعار المنتجات تامة الصنع وتتأثر المنتجات المحلية بزيادة أسعار الخامات، بجانب تقلص بعض المنتجات لعدم قدرة بعض المستوردين والشركات للتأقلم مع تلك الأسعار المرتفعة، والتى جاءت عقب أحداث كثيرة مر بها العالم من كورونا والحرب الروسية الأوكرانية نهاية بأحداث الشرق الأوسط.

ومن جانبه، قال نور الدين محمد، المدير التنفيذى بشركة الصفا للاستيراد وتصدير وتجارة السيارات، لـ ((البورصة))، إن أسعار الشحن شهدت زيادة جديدة بالاسعار خلال الأيام القليلة الماضية، وصلت إلى 1500 دولار للحاوية الذ يضم ما بين 3 و4 سيارات، لتسجل نحو 4500 دولار مقابل ما بين 2500 و3 آلاف دولار فى شحن.

أشار ((محمد)) إلى أن الزيادة جاءت بسبب ارتفاع التكاليف، وزيادة نسب المخاطر والتهديدات التى يقوم بها الحوثيون أثناء حركة النقل فى البحر الأحمر، موضحًا أن زيادة تكلفة الاستيراد سوف تنعكس على تسعير السيارات بالسوق خلال الفترة المقبلة.

أضاف أنه من المتوقع أن تشهد أسعار السيارات فى مصر ارتفاعًا محلوظًا تتراوح نسبته ما بين 5 و10% خلال الفترة المقبلة، كما أنها سوف تؤثر على حجم السيارات ومستلزمات الإنتاج الواردة من الخارج خلال الأشهر المقبلة.

وسجلت واردات السيارات الملاكى تامة الصنع، خلال شهر سبتمبر 2023، نحو 199.7 مليون دولار، كما سجلت واردات قطع غيار السيارات خلال شهر سبتمبر الماضى، نحو 49.4 مليون دولار، وذلك بحسب التقرير الشهرى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

مصدر: بعض شركات الشحن ترفض إرسال الشحنات للسوق المصري

وقال عماد قناوى، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة وعضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة ستجتمع خلال الفترة المقبلة لمناقشة كافة التحديات التى تواجه حركة التجارة فى البحر الأحمر، وتأثيرها على ارتفاع أسعار الشحن وطول مدة انتظار الشحنات.

أضاف لـ”البورصة”، أن الشعبة ستضع تصور كاملًا للأحداث وتأثيرها ستناقشها تمهيدًا لعرضها على الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال مصدر، بأحد الشركات المصنعة للسيارات داخل السوق المصرية، إن شركات الشحن بالأسواق الخارجية اتخذت إجراءات نحو رفض ارسال الشحنات للسوق المصرية خلال الفترة الحالية؛ وذلك بسبب الاحداث الاخيرة التى حدثت بحركة النقل بالبحر الأحمر.

أشار ((المصدر)) إلى أن زيادة أسعار الشحن أثرت على قيمة تصنيع السيارة بسبب زيادة مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة، موضحًا أن استمرار زيادة أسعار الشحن بجانب التحرك المستمر لسعر الصرف سوف يؤثر ذلك بالسلب على حركة مبيعات السوق خلال الفترة المقبلة.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام المنتهى، تراجعت مبيعات السيارات الملاكى بنسبة وصلت إلى 57% إلى 52.8 ألف سيارة، مقابل 123.1 ألف سيارة فى الشهور العشرة الأولى من عام 2022.

وسجلت مبيعات سوق السيارات إجمالاً فى مصر خلال أول 10 أشهر من العام بنحو أكثر من 70 ألف سيارة، مقابل 168.8 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام 2022، وبنسبة تراجع بلغت نحو 58.5%، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات ((أميك)).