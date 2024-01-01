رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير بحيرة البرلس

MENAFN - Al-Borsa News) ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم الاثنين؛ لمتابعة إجراءات تطهير وتكريك بحيرة البرلس ، في إطار مشروع تطوير البحيرات المصرية، وذلك بحضور كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ومحمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، ومختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجهاز المركزي للتعمير، موقف تطهير وتعميق بوغاز وبحيرة البرلس، موضحًا أن بحيرة البرلس هي ثاني أكبر البحيرات الطبيعية في مصر من حيث المساحة حيث تبلغ مساحتها حوالي 108 آلاف فدان وتقع في محافظة كفر الشيخ، مضيفًا أن البحيرة أُعلنت محمية طبيعية عام 1998، وأنها تضم عدد 28 جزيرة.

موضوعاترئيس الوزراء يُتابع إجراءات سد العجز النسبى فى أعداد المُعلمين فوائد الدين تلتهم 117% من الإيرادات الحكومية فى 5 شهور 165 مليون يورو إجمالي تمويل تنموي ومنحة أوروبية للصناعة الخضراء بمصر

وأشار نصار إلى أن تطوير البحيرة يستهدف خلق بيئة صالحة لتكاثر أنواع مختلفة وجديدة من الأسماك، وزيادة ملوحة مياه البحيرة بتطوير البوغاز والقنوات الشعاعية، ما يؤدى إلى خلق بيئة مناسبة لأسماك المياه المالحة داخل البحيرة، مضيفًا أن أعمال التطوير تستهدف كذلك إتاحة مساحة كبيرة للصيد الحر وخلق فرص عمل جديدة لأهالى المنطقة حول البحيرة.

واستعرض رئيس الجهاز المركزي للتعمير مخطط تطوير بحيرة البرلس الذي يشمل تطهير وتعميق البوغاز والقنوات الشعاعية، وإزالة الهيش وتنفيذ أعمال تكريك داخل البحيرة وعلى سواحلها، وتطهير قناة“برمبال” القادمة من فرع رشيد وكذا تطهير المناطق أمام مصبَّات المصارف، وتطهير المسافات البينية بين الجُزر (الأبواب) لزيادة حركة المياه داخل البحيرة، وإنشاء مراسى لنشات لشرطة المسطحات المائية وقوات حرس الحدود، وإنشاء 8 مراسي للصيادين داخل البحيرة.

وفي غضون ذلك، استعرض نصار، أعمال التطوير بمراحل العمل الأولى والثانية والثالثة لتطوير بحيرة البرلس، وكذا مقترح أعمال المرحلة الرابعة الخاصة بتكريك المناطق والأبواب.

كما عرض موقف تطهير مصبّات الصرف الزراعي، وأعمال الحماية لجوانب بوغاز البرلس، وكورنيش مدينة بلطيم، ومرسى شرطة المسطحات المائية، والتكاسي المنفذة في بوغاز البرلس.

وخلال الاجتماع، تحدث المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات عن المرحلة الأولى من تطهير وتكريك بحيرة البرلس، مشيرًا إلى أنه تم في هذا الشأن إزالة هيش ونباتات مائية من داخل البحيرة بكمية 6 ملايين م3، كما تم تنفيذ أعمال تكريك بمنطقة بلطيم وبوغاز ميناء الصيد بمساحة قدرها 1645 فدانًا ومتوسط عمق 1.5م إلى 1.7م وبكمية 6 ملايين م3، ونتج عن أعمال التكريك بهذه المرحلة حوض ترسيب بمساحة 165 فدانًا.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، أشار حسين فرحات إلى إزالة هيش ونباتات مائية من داخل البحيرة بكمية 6 ملايين م3، كما تم إنشاء مبنيين لحرس الحدود وشرطة المسطحات بطول 30 مترًا لكل مبنى، وفي الوقت نفسه تم نقل ناتج تكريك بإجمالي 0.6 مليون م3 تقريباً، بالإضافة إلى تكسية جانبي البوغاز بطول 2.5 كم، إلى جانب تنفيذ أعمال تكريك بمساحة 1263 فدانا، فضلا عن المرحلة الثالثة التي تم خلالها تنفيذ أعمال تكريك بمساحة 2166 فدانا، وجار استكمال بعض أعمال التكريك بباب البشاروش وقرية سيدي يوسف ومنطقة الهوكسة.

وتناول مسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال التكريك التقديرية المطلوبة بالبحيرات المصرية والصيانة السنوية للبواغيز داخل مصر، وتضم بحيرة مريوط، وبحيرة المنزلة، وبحيرة إدكو، وبحيرة البردويل، وبحيرة البرلس، وبحيرة قارون، والبحيرات المرة وبحيرة التمساح، بالإضافة إلى البواغيز.

وأشاروا إلى أنه تم حساب الكميات التقديرية لأعمال التكريك المطلوبة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتضم وزارة الري، وهيئة قناة السويس، وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ومعهد بحوث الشواطئ، والهيئة المصرية لحماية الشواطئ، لافتين في هذا الشأن إلى أنه تم تنفيذ أعمال تكريك للبحيرات بكمية 355 مليون م3، كما أنه جار تنفيذ تكريك 74 مليون م3، إضافة إلى الكميات المطلوب التوافق عليها.

وأضاف مسئولو الهيئة الهندسية أن أعمال التكريك التقديرية للصيانة السنوية للبواغيز تبلغ 4.570 مليون م3.

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