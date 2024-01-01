البنوك المركزية تستعد لخفض أسعار الفائدة في 2024

MENAFN - Al-Borsa News) من المتوقع أن تبدأ البنوك المركزية الكبرى، خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي2024 ، إذ يغذي انخفاض التضخم التوقعات بين المستثمرين والاقتصاديين بأن الأسعار تحت السيطرة.

كان عام 2023 بدأ في خضم الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة. وعندها علق كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، برامجهم التشديدية في النصف الثاني من العام.

موضوعاتالتضخم في باكستان يواصل مسيرة التسارع في ديسمبر ارتفاع مؤشر البورصة التونسية بنسبة 7.90% خلال 2023 “المركزي الإسرائيلي” يُخفض الفائدة 0.25% وسط تضرر الشركات من حرب غزة

وفي ظل تراجع معدلات التضخم الرئيسة في أجزاء كبيرة من مجموعة الدول الصناعية السبع والاقتصادات، من المتوقع أن تكتسب الضغوط على صُناع السياسات، قوة لخفض تكاليف الاقتراض .

قال كبير الاقتصاديين لدى“كابيتال إيكونوميكس”، نيل شيرينج، ومقرها المملكة المتحدة:“نتوقع أن ينخفض التضخم بشكل أكبر مما تتوقعه البنوك المركزية”، مشيرًا إلى أن النمو يضعف مع تراجع التداعيات الناجمة عن الجائحة وأزمة الطاقة العالمية.

وتابع شيرينج:“أصبحت السياسة الآن مقيدة تمامًا، مما يعني أن البنوك المركزية قد تخفف من القيود دون أن تصبح بالضرورة داعمة للنمو”.

ويراهن المستثمرون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة لأول مرة في مارس، على أن يتبع ذلك تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية خلال العام، وفقًا لأسعار السوق.

ومن المتوقع أيضًا أن يخفض كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة 6 مرات في 2024، إذ يبدأ الخفض الأول في مارس أو أبريل والأخير في مايو، حسب ما نقلته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

أنهت الأسواق المالية عام 2023 على ارتفاع حاد،و أصبح المستثمرون واثقين بشكل متزايد من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي مستعد لبدء تخفيف السياسة في أعقاب قراره في 14 ديسمبر بتعليق أسعار الفائدة.

ووضع الارتفاع مؤشر“إم إس سي أي” العالمي، وهو مقياس للأسهم العالمية، على المسار الصحيح لتحقيق أفضل أداء سنوي له منذ 2019.

جاءت اللحظة الحاسمة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، عندما أصدر توقعات تظهر أن المسؤولين يتوقعون خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، والذي يبلغ حالياً أعلى مستوى له منذ 22 عاماً بين 5.25% و5.5%، بمقدار 75 نقطة أساس خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

في حديثه في الاجتماع، فشل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جاي باول، في دحض توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة بحدة خلال 2024، قائلاً إن البنك المركزي“يدرك المخاطر المتمثلة في أننا قد نتمسك بأسعار الفائدة لفترة طويلة” من خلال إبقاء السياسة متشددة للغاية.

وسعى واضعو أسعار الفائدة الأمريكيون الآخرون، بمن فيهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، لاحقًا إلى تخفيف بعض التكهنات حول التخفيضات المبكرة لأسعار الفائدة الأمريكية، لكن يبدو أن المستثمرين واثقون من أن البنك المركزي قد فعل ما يكفي لبدء إجراءات التيسير النقدي.

وقال توماس ويلديك، الاقتصادي لدى شركة“تي رو برايس” لإدارة الاستثمار، إن“الاحتياطي الفيدرالي بحاجة لاتباع نهج أكثر تطلعاً إلى السياسة النقدية، وذلك لتحقيق هبوط سلس وزيادة احتمال الحفاظ على التوظيف الكامل مع انخفاض التضخم”.

وأوضح أن السياسة النقدية ستظل في“منطقة مقيدة” حتى بعد التخفيضات الأولى التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي، مضيفًا أن“ديناميكيات التضخم تسمح بالتأكيد، بل وتبرر، خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من مارس 2024”.

مع ذلك، تخاطر البنوك المركزية بتحفيز النمو وأسعار الأصول وإعطاء التضخم دفعة ثانية من خلال السماح للأوضاع المالية بالتيسير النقدي.

اتخذ البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، لهجة أكثر تشددًا من باول، و أشار كلاهما في ديسمبر إلى أنه من السابق لأوانه تخفيف الحرب ضد التضخم.

تباطأ التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4% خلال نوفمبر، وهو أقل بكثير من ذروته البالغة أكثر من 10% في العام السابق وقريب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، لكن الاقتصاديين ما زالوا حذرين من خطر تجدد ارتفاع الأسعار.

وأظهر استطلاع أجرته“فاينانشيال تايمز” أن غالبية الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة بحلول الربع الثاني من 2024، لكن اثنين فقط توقعا هذه الخطوة في الربع الأول من العام.

قال ويلديك:“أعتقد أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة على الأرجح في يونيو 2024 على أقرب تقدير”.

وتابع أن“نقاط البيانات مثل نمو الأجور المتفاوض عليه، والتعويضات المخصصة لكل موظف، وتكاليف وحدة العمل، كلها لا تزال تشير ضمنا إلى ارتفاع التضخم بشكل مستمر على المدى المتوسط”.

ويواجه بنك إنجلترا أيضًا دعوات للاعتراف بالتقدم المحرز في المعركة ضد التضخم بعد الانخفاض الحاد في معدل نمو أسعار المستهلكين إلى 3.9% في نوفمبر، بانخفاض من أعلى مستوى بلغ أكثر من 11% في أكتوبر 2022، كما أن الانكماش الاقتصادي في الربع الثالث عزز الضغوط.

قال كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة أندرو جودوين، في شركة“أكسفورد إيكونوميكس”، إن قراءة التضخم لنوفمبر يجب أن تكون بمثابة“تغيير لقواعد اللعبة” بالنسبة للسياسة النقدية في المملكة المتحدة.

وأضاف أنه في حين أن بنك إنجلترا سيكون متوترًا بشأن مفاوضات الأجور المقبلة، فإنه يتوقع أن يبدأ البنك في خفض أسعار الفائدة خلال مايو.

وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت لـ”فاينانشيال تايمز” في أواخر ديسمبر، إن“ثمة فرصة معقولة أنه إذا التزمنا بالمسار الذي نسير فيه، فسنكون قادرين على خفض التضخم، وقد يقرر بنك إنجلترا أنه بإمكانه البدء في خفض أسعار الفائدة”.